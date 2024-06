ONU condena ataque israelí a una escuela de la Unrwa en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutérres, denunció este jueves los destructores ataques aéreos israelíes contra una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) que dejaron un saldo de al menos 40 muertos.El portavoz del jefe de la ONU, Stéphane Dujarric, aseveró que «es sólo otro horrible ejemplo del precio que están pagando los civiles, que los hombres, mujeres y niños palestinos que simplemente están tratando de sobrevivir están pagando».

Scenes from the school where Israeli fighter jets committed a massacre last night against displaced civilians seeking refuge at the UN school in Nusseirat refugee camp, killing over 40 Palestinians, including 14 children. pic.twitter.com/OfFsl3gowX

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) June 6, 2024