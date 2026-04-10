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ONU alerta sobre graves consecuencias de ataques israelíes a Líbano

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Los continuos ataques de Israel a Líbano provocan un aumento de las bajas civiles, desplazamientos masivos y una grave presión sobre los hospitales y operaciones de ayuda, alertó hoy la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su página web oficial, ese organismo advirtió sobre el impacto de las agresiones en los sistemas de salud y educación y denunció las restricciones en el acceso a los equipos de asistencia humanitaria.

Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia reportó la muerte de más de 30 niños e informó que más de un centenar resultó herido durante los ataques aéreos del miércoles, lo cual eleva a más de 600 el número de pequeños asesinados o damnificados desde principios de marzo.

Muchos menores son rescatados de los escombros mientras que otros permanecen desaparecidos o separados de sus familias. Hay más de un millón de personas desplazadas en todo el país, incluidos unos 390 mil niños, detalló ese ente.

Muchos se vieron obligados a huir en repetidas ocasiones. La violencia está provocando un profundo trauma psicológico, pues pierden a sus seres queridos, sus hogares y cualquier sensación de seguridad, añadió.

Además, aseguró que intensifica las acciones de socorro y pidió a todas las partes proteger a la población civil.

La ONU advirtió que las acciones israelíes ponen en riesgo el alto el fuego con Irán y los esfuerzos encaminados a una paz duradera en la región.

El secretario general António Guterres pidió respetar lo pactado y el derecho internacional.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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