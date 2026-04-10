ONU alerta sobre graves consecuencias de ataques israelíes a Líbano

En su página web oficial, ese organismo advirtió sobre el impacto de las agresiones en los sistemas de salud y educación y denunció las restricciones en el acceso a los equipos de asistencia humanitaria.

Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia reportó la muerte de más de 30 niños e informó que más de un centenar resultó herido durante los ataques aéreos del miércoles, lo cual eleva a más de 600 el número de pequeños asesinados o damnificados desde principios de marzo.

Muchos menores son rescatados de los escombros mientras que otros permanecen desaparecidos o separados de sus familias. Hay más de un millón de personas desplazadas en todo el país, incluidos unos 390 mil niños, detalló ese ente.

Muchos se vieron obligados a huir en repetidas ocasiones. La violencia está provocando un profundo trauma psicológico, pues pierden a sus seres queridos, sus hogares y cualquier sensación de seguridad, añadió.

Además, aseguró que intensifica las acciones de socorro y pidió a todas las partes proteger a la población civil.

La ONU advirtió que las acciones israelíes ponen en riesgo el alto el fuego con Irán y los esfuerzos encaminados a una paz duradera en la región.

El secretario general António Guterres pidió respetar lo pactado y el derecho internacional.