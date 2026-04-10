Israel intensifica los bombardeos en el Líbano

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Aviones de combate israelíes llevan a cabo ataques aéreos contra Duris, al este de Baalbek, en Líbano, informa Press TV.

Además, Al Jazeera informó de ataques lanzados por Israel contra la ciudad de Nabatieh y la localidad de Yahmar al Shaqif, así como contra la localidad de Kfarjoz, en el sur de Líbano.

Medios libaneses compartieron videos en los que se aprecian los efectos del ataque de Tel Aviv contra la localidad de Al Ansar, en Baalbek.

Asimismo, las imágenes muestran graves daños en Al Shahabiya, también alcanzada en el sur del país.

Se observan densas columnas de humo elevándose, así como a edificios destrozados y vehículos cubiertos de escombros y polvo.

El pasado martes, Estados Unidos e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron el miércoles el mayor ataque coordinado en todo el Líbano desde el inicio de la operación León Rugiente.

Ante las denuncias de Irán de que Israel viola el alto el fuego con sus ataques mortíferos contra el Líbano, el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, insiste que la medida no aborda este territorio y promete proseguir con sus ataques al grupo chiita libanés Hezbolá.

“Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando con fuerza a Hezbolá, y no nos detendremos”, dijo la jornada anterior. Mientras, Irán reitera que la tregua afecta no solo a su territorio, sino al territorio de sus aliados.

No obstante, Netanyahu anunció el jueves que ordenó a su gabinete iniciar negociaciones con el Líbano “lo antes posible”. La orden se da a conocer después de la conversación telefónica, reportada por NBC News, que el primer ministro mantuvo la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le pidió que limitara los ataques.

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