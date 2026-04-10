Líbano confía en apoyo internacional para frenar la escalada israelí

Las declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica entre Raji y el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, según informó el Ministerio libanés de Exteriores en un comunicado.

Durante el intercambio, ambas partes analizaron los últimos acontecimientos en el Líbano y la situación regional, así como el futuro del acuerdo de alto el fuego y las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán.

Raji expresó que el Líbano confía en el apoyo de países amigos para detener la escalada israelí y respaldar al Estado libanés en la implementación de sus decisiones, orientadas a extender su plena soberanía y limitar el uso de armas a las fuerzas legítimas en todo el territorio.

Por su parte, el ministro catarí reafirmó que su país «apoya firme y constantemente al Líbano», y manifestó el rechazo de Doha a los continuos ataques israelíes, además de condenar enérgicamente el daño causado a civiles.

Asimismo, anunció el envío de un avión con ayuda médica que arribaría a Beirut este viernes, reiterando el respaldo de Qatar al pueblo libanés en este momento “extremadamente difícil”.

Raji, a su vez, expresó su agradecimiento por la iniciativa humanitaria y el apoyo brindado por Doha.

Estos acontecimientos tienen lugar en medio de la continuidad de los ataques israelíes contra el Líbano, pese al anuncio del Departamento de Estado estadounidense de que acogerá la próxima semana negociaciones directas entre delegaciones libanesas e israelíes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Irán, mediado por Pakistán, condicionado a la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y a la aplicación de una tregua bilateral.

Aunque Islamabad y Teherán señalaron que la tregua incluiría al Líbano, Washington y Tel Aviv lo negaron, mientras el ejército israelí continuó sus ataques, descritos como los más intensos desde el inicio de la ofensiva.

El pasado 2 de marzo, Israel lanzó una nueva ofensiva contra el Líbano con bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y regiones del sur y el este del país, seguida por una incursión terrestre iniciada el 3 de marzo en el sur del territorio.