Día Nacional de la Defensa en Cumanayagua: cohesión ante amenazas del imperio

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En el marco del Día Nacional de la Defensa, el municipio de Cumanayagua desarrolló un ejercicio práctico para fortalecer la preparación del pueblo ante escenarios complejos.

La simulación de una agresión con artillería enemiga, que provocaba una fuga de amoníaco en la Empresa de Productos Lácteos Escambray en la zona de defensa de Rafelito, puso a prueba la capacidad de respuesta de las estructuras defensivas en ese territorio montañoso.

Asistieron a la jornada, Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial; Yolexis Rodríguez Armada, vicepresidenta de ese órgano; junto a oficiales de la Región Militar de Cienfuegos, quienes constataron la cohesión y consolidación del pueblo ante situaciones adversas.

El Mayor Yoenis Estrada Santos, jefe de movilización del Sector Militar Municipal, explicó que se verificó la movilización de los reservistas para cumplir la disposición combativa y las tareas previstas en tiempo de guerra, conforme a lo establecido en los planes de defensa territorial.

La preparación incluyó además clases combinadas de tiro, telecomunicaciones y artillería, actividades que reafirman la firmeza de defender el suelo patrio bajo la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo.

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