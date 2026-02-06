Obsesiones del magnate Presidente: bailes, secuestros y miedos

Compartir en

Las familias en Minnesota viven una fuerte situación de inseguridad bajo la acción de los federales del ICE y de la Patrulla Fronteriza

Mientras Donald Trump mostró risueño la representación gráfica del nuevo salón de baile que construye en la Casa Blanca, educadores, trabajadores sociales y familiares protestaban por el miedo en las comunidades escolares, a causa de la fuerte disminución de la asistencia a clases, provocada por el asedio de agentes federales cerca de las escuelas y las guarderías.

La polémica pista para que «echen un pie» sus invitados de lujo es una de las obsesiones del magnate Presidente pues, «al tener la misma altura y escala, está totalmente en armonía con nuestra histórica Casa Blanca», aseguró en la red social Thruth, sin perder tiempo en alabar en público su propio proyecto.

En contraste con el regocijo de Trump por levantar el edificio, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, urgido ante las exigencias de la población en su territorio buscando asegurar la tranquilidad familiar, se pronunció en favor de la educación y el bienestar de los menores.

«Lo que estamos viendo no es seguridad pública, sino caos. Los habitantes de Minnesota necesitan saber cuántos niños hay en centros de detención, quiénes son y dónde se encuentran retenidos. Cuando los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela, cuando las aulas están medio vacías, cuando los niños son llevados a centros de detención camino a sus estudios, hemos sobrepasado los límites. Esto es totalmente inaceptable», sancionó Walz.

En reunión del Gobernador con el fiscal general, Keith Ellison, este también fustigó la situación de inseguridad en que se vive bajo la acción de los federales del Servicio de Inmigración de Aduanas (ice) y la Patrulla Fronteriza. «El secuestro de niños pequeños es una característica, no un defecto. Es inmoral, pero no debería sorprender, ya que Trump intentó recortar los fondos legales para la asistencia alimentaria y el cuidado infantil, en Minnesota. Lo vencimos en los tribunales en ambos intentos de castigar a nuestros hijos».

Desde el 1ro. de diciembre de 2025, más de 600 personas han presentado demandas en Minnesota. Gracias al apoyo recibido en Estados Unidos y por la comunidad internacional, conmovida por el arresto de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido al regreso de su escuela, y su padre, Adrián Alexander Conejo, un juez federal de esa ciudad dio la orden de liberarlos.

Los maltratos del CEI (equipado ahora con cámaras corporales en Minneapolis, para grabar lo que hagan sus agentes) están dándoles un giro más peligroso a sus acciones. La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, NAMI (por su sigla en inglés), expresó su urgente preocupación por la creciente crisis de salud mental que se está extendiendo por el Estado. Se intensifican el miedo, el trauma y la inestabilidad de las personas, que ya viven enfermedades graves y persistentes.

Sobre la brutalidad del ice, los hermanos de Renee Good, asesinada el 7 de enero pasado, ofrecieron un emotivo testimonio en el Capitolio. Luke y Brent Ganger aseguraron que la muerte de su hermana, madre de tres hijos, no ha provocado cambios en la actuación de los agentes federales. Pero Trump sigue elogiándose, porque va a tener un nuevo salón de baile.

