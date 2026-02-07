Gobierno cubano informa acciones que adopta el país para enfrentar la actual situación

En su intervención en la Mesa Redonda, la Ministra de Educación, Dra.C. Naima Trujillo Barreto, detalló de manera exhaustiva las acciones que implementa su organismo para garantizar la continuidad del proceso docente-educativo durante la compleja situación energética que afecta al país. La titular enfatizó que la estrategia se construye desde el diálogo permanente con todos los actores de la comunidad educativa.

“Hoy comienza un proceso de diálogo fundamental”, expresó la ministra al inicio de su comparecencia.

Valoró el espacio de la Mesa Redonda como una oportunidad especial para informar directamente a la familia cubana. “En el caso particular del sistema educativo, se trata efectivamente de un diálogo abierto y necesario”, señaló.

Explicó que, aunque el Ministerio presenta decisiones estructuradas para acompañar a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, la experiencia ha demostrado que “siempre hemos ordenado mejor las cosas en la medida en que participan activamente nuestros consejos de escuela”.

Destacó el rol protagónico de las familias, quienes “definen mucho con sus propuestas y nos alertan sobre situaciones concretas”. Por ello, pidió que se asuma el proceso con ese espíritu participativo, “porque así es como hemos conseguido los mejores resultados”.

La ministra hizo un llamado a mantener, posteriormente a este espacio informativo, una comunicación fluida y constante “con las instituciones educativas más cercanas y con los asesores locales”.

Argumentó que, dado que el sistema educativo nacional es muy amplio y diverso, si bien se garantiza la continuidad del curso, “hay decisiones que necesariamente se van a modelar de manera muy puntual”.

Estas adaptaciones dependerán esencialmente “de las características específicas de la ruralidad, del tipo de escuela y de su contexto”. Por ello, convocó una vez más a esa participación local y consciente.

Recalcó un principio que fue establecido en la intervención del Presidente de la República y reiterado por el Viceprimer Ministro, Oscar Pérez-Oliva: “la importancia absoluta de que todos participen”. La Dra.C. Trujillo Barreto añadió: “Creo que es vital que todo lo que se establezca y defina, se haga con la participación de todos, porque eso nos permitirá hacerlo mejor y controlar colectivamente los resultados que se vayan obteniendo”.

Continuidad del sistema y experiencias de la pandemia

“Efectivamente, el sistema educativo nacional continúa su curso”, afirmó la titular. Señaló que se cuenta con un capital invaluable de experiencias acumuladas durante el enfrentamiento a la COVID-19. No obstante, aclaró que el escenario actual presenta variables diferentes.

“Evidentemente, hay algunos recursos que tuvimos durante la pandemia que no vamos a disponer en la misma medida ahora. Por lo tanto, no vamos a contar quizás con todo el impacto tan favorable de las teleclases, al menos no en su totalidad”, explicó.

Sin embargo, mencionó que se retomarán prácticas validadas en algunos territorios durante ese período, las cuales “ayudan incluso en la autopreparación de los docentes”. Este bagaje, aseguró, es algo que “tenemos que tomar en cuenta para que el proceso sea exitoso”.

En el marco de esa continuidad, la ministra enfatizó: “Por supuesto, vamos a proteger a los más pequeños como siempre”. Explicó que es un principio rector del sistema que, “en cualquiera de los escenarios probables, se preserve en la mayor medida posible la presencialidad, porque es muy importante para el proceso educativo”.

Hizo una distinción clara: “No es lo mismo adaptar determinadas modalidades para los más grandes que para los más pequeños”. Por ello, anunció que “nuestra primera infancia, lo que las familias reconocen como el círculo infantil o el programa ‘casita’, tendrá un nivel de prioridad importantísimo”. Esta decisión obedece a dos razones fundamentales: es una opción crucial para los padres trabajadores y porque “hay niños en esta edad que son más vulnerables por diversas razones”.

El plan para este nivel es “preservar en primerísimo lugar su funcionamiento”, aunque probablemente se organice “en una sola sesión y no de día completo”. Trujillo Barreto advirtió que “esto es algo que se estará comunicando a tiempo en cada lugar”, e insistió en la necesidad de “establecer una comunicación muy cercana” y de que “toda esa información sea compartida”, ya que las familias participan en los consejos de escuela para la toma de decisiones.

Respecto a la Educación Primaria, la directiva recordó que abarca “niños de una edad muy diversa, desde los 5 o 6 años hasta los 11 o 12”, y que todos conocen “cuánto necesitan ellos de una relación directa y cercana con sus profesores”.

Subrayó que “la cercanía de los maestros favorece también a que, por ejemplo, la variable del transporte no afecte tanto” el desarrollo del proceso.

Anunció que se aplicará “mucha flexibilidad”. Se mantendrán los horarios acostumbrados para recibir a los alumnos, pero con adaptaciones.

“En las jornadas matutinas iniciales se podrá estar recibiendo a niños de distintos grados”, detalló, como una medida para facilitar que los padres trabajadores puedan dejar a sus hijos antes de dirigirse a sus centros laborales.

Reconoció la labor del personal docente y directivo: “Todo eso lo conoce la maestra, lo conoce la dirección escolar”.

Por lo tanto, se tendrá “mucha flexibilidad para que [los estudiantes] puedan irse incorporando y que sea un proceso exitoso”. El objetivo explícito es “tratar de preservar el horario extendido, la doble sesión”. Aunque admitió que “habrá algunos casos en que probablemente se tenga que ir a una sola sesión por características puntuales de un lugar”, aclaró que son “decisiones más locales que también estaremos informando”.

La consigna es clara: “Como prioridad, queremos que nuestra escuela primaria se mantenga todo el tiempo”.

Para los estudiantes de primaria que por la tarde “tengan que trasladarse y el retorno se complique por las condiciones del transporte”, la ministra informó que se está “concienciando a las familias y a las escuelas” para que, desde el horario del mediodía, “puedan retirarse un poco antes los casos que lo necesiten”, previa coordinación. “Vamos a mantener esa doble sesión”, reiteró.

Secundaria básica, preuniversitario y educación técnico-profesional: Un abanico de opciones

Al referirse a la secundaria básica, el preuniversitario y la educación técnica y profesional, la ministra indicó que los análisis son más complejos debido a la diversidad de tipos de centros: “tenemos centros internos, mixtos, externos, provinciales, regionales…”. Frente a esta realidad, se está “proponiendo un abanico de oportunidades”.

Para la secundaria básica, se han definido tres variantes organizativas que podrán combinarse según las posibilidades de cada centro:

1. Funcionar en una sola sesión.

2. Trabajar a días completos en determinados días de la semana.

3. Organizarse por bloques de asignaturas, en correspondencia con la disponibilidad de los profesores que, por su cercanía, puedan alternar.

“Lo importante es que consigamos, con cada grupo, la mejor variante”, subrayó, atendiendo siempre a las especificidades, ya sea “el grado que está iniciando la secundaria o el que está concluyendo”.

Aclaró que “desde una sola de las variantes hasta las tres podrán existir” en un mismo territorio, “en la medida en que se vaya precisando bien la situación”.

Respecto al preuniversitario, señaló que su estructura “se parece a la secundaria”, pero con una matrícula más reducida y con la particularidad de contar con “la primera concentración para la atención al talento de manera institucional”.

También aquí habrá variantes. Puso especial énfasis en el año terminal (12mo grado): “Evidentemente se termina no solo un grado, sino el ciclo más directo con nuestro sistema”. Reconociendo la sensibilidad de este momento, afirmó: “Hay que atender particularmente entonces a estos estudiantes”, teniendo en cuenta “los eventos que definen el ingreso a la educación superior”.

Enfatizó que “la situación será de acuerdo a cada territorio” y que “siempre estaremos escuchando cualquier otra propuesta que surja en esa conciliación tan importante que establecemos con la familia”.

Para la formación técnico-profesional y pedagógica, las medidas son muy específicas. Los estudiantes de años terminales “se incorporarán en otra modalidad de formación para lo que queda del semestre”.

Muchos estudiantes de formación pedagógica ya están en un sistema semipresencial; ellos “se incorporarán a centros docentes cercanos con su cambio de modalidad de estudio y asistirán luego a concentrados presenciales” en su institución formadora o en sedes cercanas. Un tratamiento similar se aplicará en la educación técnica profesional.

Los demás años de las escuelas pedagógicas “tendrán un tratamiento durante esta etapa” que implicará un cambio hacia modalidades más descentralizadas, atendiendo a la situación del transporte. “Para ellos estamos consiguiendo una atención a través de guías de estudio y de una atención más personalizada”, precisó la ministra, ya que no están en año terminal y tienen otros compromisos formativos. Todo esto se hará “de acuerdo a lo que se negocie en cada lugar, con la precisión y diferenciación que merece”.

Vinculación estudio-trabajo y el compromiso con cada estudiante

La ministra informó sobre otro componente crucial: “En los próximos 15 a 30 días también vamos a estar concentrando el vínculo estudio-trabajo”. Explicó que este programa “no se ha implementado en todos los niveles educativos en igual medida”, por lo que algunos estudiantes tienen ciclos pendientes de 15 días o un mes. “Este acercamiento a sus lugares de residencia permitirá a muchos cumplir con este programa que también es importantísimo para la formación”, afirmó.

En el caso de la educación técnica profesional con centros provinciales, reiteró “el papel que van a tener los organismos empleadores para poder garantizar la formación laboral durante este periodo”. Detalló que se ha modelado “cuántos adolescentes y cuántos profesores se desconcentran de su institución de procedencia hacia sus municipios de residencia para continuar las actividades”.

“Para que haya muchos niveles de detalle, yo quiero que ningún niño, ningún adolescente se quede sin una respuesta lo más cercana posible a su condición y a su necesidad puntual. Eso es muy importante ahora”.

Remarcó que esta visión forma parte de la participación a la que convoca: “Eso también es participación de todos. No solo se construye en el aseguramiento logístico, en las necesidades de transportación o alimentación, sino que también la vida de cada uno de nuestros niños y adolescentes hay que construirla de esa manera individualizada”.

Finalizó reconociendo el pilar fundamental del sistema: “Contamos siempre mucho con las familias, que están muy cerca de la escuela”.

Educación superior avanza hacia la semipresencialidad

En línea con estas adaptaciones, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, confirmó que las universidades cubanas también transitan hacia nuevos modelos.

Baluja declaró que “la educación superior debe adaptar su sistema de trabajo a nuevas modalidades”, una transformación que se concreta en “un paso a la semipresencialidad, desarrollado de acuerdo a las condiciones de cada territorio”. Subrayó que esta no es una práctica desconocida, pues “ha sido puesta en práctica en otros momentos por el claustro de nuestras universidades”.