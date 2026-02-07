Reafirma Cuba en Ginebra defensa del multilateralismo y la paz

Compartir en

Cuba reafirmó hoy en la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas (ONU) que, ante la escalada agresiva de los Estados Unidos, continuará defendiendo el multilateralismo, el Derecho Internacional y la paz.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), en la sesión plenaria, el embajador Rodolfo Benítez Verson denunció las medidas coercitivas de Washington, las que calificó de castigo despiadado contra toda la población cubana, al tiempo que señaló que las amenazas de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la Mayor de las Antillas constituyen un asalto a las prerrogativas soberanas de los Estados.

Resalta la fuente que el diplomático rechazó la afirmación estadounidense de que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional, subrayando que la nación caribeña nunca ha agredido ni amenazado a los Estados Unidos, ni permitirá que su territorio se utilice contra otra nación.

“Cuba es una nación de paz, solidaria y cooperativa, dispuesta a ayudar y contribuir con otros Estados”, expresó Benítez, quien agradeció las muestras de solidaridad internacional frente a la política de asfixia y guerra económica de Washington, destaca el texto.

El embajador concluyó asegurando que Cuba seguirá defendiendo los pilares indispensables para un mundo más justo y seguro: el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la paz.

