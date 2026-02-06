Netanyahu responde a rumores sobre vínculo de Epstein con Israel

Compartir en

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la mención del ex primer ministro Ehud Barak en los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein no demuestra que trabajara para su país, “sino todo lo contrario”. La fijación personal de Barak lo llevó a participar en actividades para socavar al gobierno de Israel,

Esto incluye el fomento de movimientos de protesta masiva, incitando al descontento y alimentando narrativas mediáticas falsas”, escribió Netanyahu en X.

El enigmático correo de Epstein que menciona a Netanyahu, con un archivo adjunto censurado. Según afirmó, Barak se quedó “atrapado” en su derrota electoral y “ha intentado durante años socavar obsesivamente la democracia israelí”, llegando incluso a tratar de derrocar al gobierno electo “trabajando con la extrema izquierda antisionista”.

Epstein y Barak tuvieron una larga amistad, que era conocida abiertamente. Sin embargo, los rumores de que Epstein estaba involucrado con Israel, específicamente con el Mossad, surgieron en 2018 cuando ambos intercambiaron correos en los que se mencionaba a la agencia de inteligencia.

En la reciente tanda de archivos de Epstein, dos comentarios anónimos refuerzan esta creencia. Uno corresponde a un correo enviado por un remitente llamado Mark Iverson, quien declaró tras la muerte del financiero que estaba convencido de que él y su pareja, Ghislaine Maxwell, y su padre, Robert Maxwell, eran agentes del Mossad.

Otro correo citaba a un informante anónimo del FBI, quien decía estar seguro de que Epstein era un agente cooptado del Mossad, sin dar más información.

(Tomado de RT)

