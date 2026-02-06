Rusia afrontará cualquier escena tras fin del Start III, acota Lavrov

Compartir en

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país afrontará cualquier escenario posible tras la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Start III con Estados Unidos.

«Por supuesto, estaremos dispuestos a hablar sobre este tema con nuestros colegas estadounidenses cuando se aclare su postura general respecto a las cuestiones clave», destacó el ministro de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático dejando sentado que Moscú prefiere la vía del diálogo.

El jefe de la diplomacia rusa acotó que con la finalización del acuerdo, este 5 de febrero, ambas naciones ya no estan vinculadas por sus obligaciones.

En las circunstancias actuales, partimos de la base de que las partes del Start III ya no están vinculadas por ningún compromiso ni declaración simétrica en el contexto del tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y que, en principio, son libres de elegir sus próximos pasos, refirió el titular de Exteriores.

Al mismo tiempo, un comunicado emitido por la Cancillería rusa anteriormente indica que Moscú «tiene la intención de actuar de manera responsable y ponderada», con base en un análisis minucioso de la política militar de Washinton y de la situación general en el ámbito estratégico.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso trabajar en un nuevo acuerdo de armas estratégicas con Rusia en lugar de prolongar el Start III.

«En lugar de prorrogar el Nuevo START, nuestros expertos nucleares deberían trabajar en un nuevo tratado mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro», publicó el mandatario en Truth Social.

El Start III fue firmado el 8 de abril

de 2010 por los entonces presidentes de Rusia, Dmitri Medvédev, y de Estados Unidos, Barack Obama, y prorrogado sin condiciones previas por cinco años en febrero de 2021.

