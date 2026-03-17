Nueva Ley del Registro Civil, ¿qué cambia?

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La nueva norma establece para cada ciudadano un folio electrónico único desde el nacimiento hasta la defunción

La Gaceta Oficial ordinaria número 26 publicó este lunes la Ley 180 «Del Registro Civil» y sus disposiciones complementarias, respondiendo a la necesidad de actualizar un marco jurídico vigente desde 1985 y adaptarlo a la Constitución, el Código de las Familias y la Ley de Protección de Datos Personales, colocando a las personas en el centro de la gestión de su identidad.

En conferencia de prensa, Lisset Castillo Soler, directora de Registro de Personas Naturales del Ministerio de Justicia, explicó que la nueva norma simplifica los trámites, elimina el soporte en papel y garantiza la protección de los datos personales mediante sistemas de ciberseguridad.

Asimismo, establece un Registro Civil único, centralizado y completamente digital, sustentado en un folio personal electrónico que integrará todos los hechos y actos relacionados con la identidad y el estado civil de cada ciudadano desde su nacimiento hasta su defunción.

Sobre ello, Castillo Soler destacó que Cuba tiene más de 300 bases de datos, por lo que, con la creación de este registro único, se reducen errores y se asegura la actualización permanente de la información.

Resaltó que con la nueva norma se viabilizan los procesos de subsanación de errores, los cuales en su mayoría podrán ser realizados por los propios registradores, sin necesidad de abrir un expediente.

Por otra parte, el sistema digital que se establece dentro de la Ley permitirá la interoperabilidad con otras instituciones del Estado y oficinas consulares, y contempla la digitalización de libros históricos que datan desde 1875.

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