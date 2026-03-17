Restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, jornada del 17 de marzo

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Este 16 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 01:40 pm se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) . Cubadebate continúa informando minuto a minuto sobre el proceso de restablecimiento.

9:33 – Restablecido el sistema eléctrico de Pinar del Río aunque con baja disponibilidad La provincia más occidental de Cuba quedó nuevamente conectada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en las primeras horas de la madrugada de este martes, a la vez que continúa el proceso de restablecimiento en todo el país, informa Radio Guamá. Según informó la Unión Eléctrica de Cuba, en su canal de WhatsApp, a las las 3:30 de hoy se logró sincronizar el sistema de Occidente con el Centro Oriental, y por tanto, enlazar desde Pinar del Río hasta Holguín. Pese a este importante paso, la generación eléctrica es insuficiente frente a la demanda. Por esta razón, en la provincia solo se ha podido garantizar el servicio eléctrico en cuatro circuitos específicos: el P 560, P 580, P 70 y P 80, confirma la Empresa Eléctrica de Pinar del Río, en su página de Facebook. Especifica la información publicada en esa red social, que estos circuitos sostienen prestaciones básicas a la población. Por ejemplo, el P 560 facilita el suministro al hospital provincial Abel Santamaría; el P 580, al León Cuervo Rubio; e indistintamente, el P 70 y P 80 al pediátrico Pepe Portilla. De esta forma, se asegura la continuidad de los servicios de salud en las instituciones provinciales, mientras se avanza en la recuperación total del sistema, acota la entidad.

8:57 – En línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes La Unión Eléctria informa que ya está en línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Ambas unidades cienfuegueras están sincronizadas al SEN.

8:34 – Las Tunas con 25 MW de disponibilidad

Con unos 25 MW de disponibilidad, 17 de ellos generados en el territorio amanece la provincia de Las Tunas.

La prioridad ahora es lograr suministrar un poco de esta energía a la provincia de Holguín para contribuir al arranque de la termoeléctrica de Felton tras la incorporación en la madrugada de la unidad 6 de Nuevitas, dijo desde la Empresa Provincial Eléctrica el ingeniero Yordy Vega Espinoza jefe de su Despacho de Carga.

“Con esos 25 MW de disponibilidad hemos podido incrementar la cantidad de circuitos y clientes fundamentalmente en la capital provincial donde ya se continúa priorizando todo el sistema de la salud y las fuentes de abasto de agua a la población”, añadió Vega.

8:11 – Céspedes 4 en línea tras varios meses de mantenimiento

La Unión Eléctrica dio a conocer que a las 02:27 Horas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, sincronizada al microsistema de la región Centro Oriental.

Esta unidad viene de varios meses de mantenimiento que permitirá restablecer más de 150 MW.

7:55 – Se ha enlazado el sistema desde Pinar del Río hasta Holguin

La Unión Eléctrica informa sobre el restablecimiento del SEN.

👉🏻 Se avanzó en el transcurso de la noche: se ha enlazado el sistema desde Pinar del Río hasta Holguin. Se encuentran en proceso de arranque la Unidad 8 de la CTE de Mariel, la CTE Antonio Guiteras y la Unidad 3 de Cespedes.

👉🏻Se cuenta con energía la Subestación de la CTE de Felton para poner en servicio en próximas Horas la Unidad.

7:45 – Cronología del SEN y estado en Holguín

02:27 Horas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, sincronizada al microsistema de la región Centro Oriental.

03:30 horas sincronizado el sistema del Occidente con el Centro Oriental.

05:06 En línea la Unidad # 6 de la CTE Diez de Octubre.

6: 17 Se realizó en enlace desde Las Tunas al SEN con Holguín 220 Kv.

Con servicio los circuitos 12 y 20. Se trabajaba para llegar a la CTE Lidio Ramón Pérez (Felton en Mayarí).

Continuaremos informando.

Circuitos con servicio por el SEN en Holguín:

Cto 2

Cto 11

Cto 12

Cto 20

Holguín – Las Biajacas (Lácteo – Bombeo Presa de Gibara)

Nipe – Mayarí

Cto Nipe

Nipe – Báguano

Cto Banes 2

Cto Revolución (Mayarí-Hospital)

Cto Mayarí 1 (ramal del Centro de Operaciones)

Nicaro – Fábrica 2 (Mayarí)

7:34 – Centros educativos se mantendrán abiertos durante la mañana en la capital

La Dirección General de Educación de La Habana comunica que las actividades docentes continuarán este martes 17 de marzo, con una sesión en la mañana, en todos los centros educativos de la provincia, incluidos los Círculos Infantiles.

Se orienta a la comunidad educativa y a las familias mantenerse atentas a las informaciones oficiales relacionadas con el restablecimiento paulatino del Sistema Eléctrico Nacional, que en horas de la tarde del lunes quedó desconectado.

Los protocolos se activaron de forma inmediata para lograr el restablecimiento del SEN en el menor tiempo posible.

Servicio de abasto de agua: 2

Se destaca que el restablecimiento se está llevando a cabo de forma gradual, según las condiciones que permita el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

6:59 – Se cuenta interconectado desde Pinar del Río hasta Las Tunas

El Ministerio de Energía y Minas informa que continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba. A partir de ahora, se cuenta interconectado desde Pinar del Río hasta Las Tunas.

Recientemente, se han puesto en línea varias unidades generadoras, incluyendo:

Unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas

Unidad 4 de la Central Termoeléctrica de Céspedes

Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz

Además, se encuentra en proceso de arranque:

Unidad 3 de Céspedes

Mariel 8

Guiteras

Continúa el restablecimiento del SEN 🇨🇺

Tenemos sistema eléctrico desde #PinarDelRío hasta #LasTunas

Ya en línea la unidad 6 de la CTE Nuevitas, unidad 4 de la CTE Céspedes, unidad 3 de CTE de Santa Cruz y en proceso de arranque unidad 3 de Céspedes, Mariel 8 y Guiteras. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 17, 2026

(Con información de Cubadebate y redes sociales)

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