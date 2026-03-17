¡Tembló el oriente cubano en la madrugada!
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La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 12:28 am hora local, localizado en las coordenadas 19.84 grados de latitud norte y los 74.37 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20.0 km y con una magnitud de 6.0 situado a 37 km al sureste de Imías, Provincia de Guantánamo.
Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.
Hora de cierre 12:30 am, 17 de marzo de 2026.
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