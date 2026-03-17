Convoy Europeo de Solidaridad con Cuba inició viaje a La Habana

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El embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, acudió hoy al Aeropuerto Fiumicino, de Roma, para despedir a los integrantes del Convoy Europeo de Solidaridad con Cuba, que partió rumbo a La Habana.

El diplomático destacó en declaraciones a reporteros en esa terminal aérea capitalina la relevancia de este importante gesto, muestra de los estrechos lazos de amistad que unen a los pueblos de Italia y Cuba, y del fuerte rechazo en esta nación al genocida bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra su país.

El vuelo NO230 de la Aerolínea Neos, un Boeing 787, partió a las 13:10 hora local con un grupo de integrantes de la delegación solidaria italiana, desde Roma con destino a Milán, donde recogerá al resto de los participantes en este convoy, y a las 15:55 despegará desde esa ciudad hacia la capital cubana, a la cual arribará a las 21:55 hora local.

Un comunicado divulgado por los organizadores precisa que a bordo de ese avión viajan hacia la isla más de 100 integrantes de una red internacional de solidaridad.

A esa iniciativa se sumaron más de 50 asociaciones y grupos de solidaridad, así como 13 organizaciones políticas y sindicales de países como Italia, Suiza, Reino Unido, Austria, Portugal, Francia, Islandia, Escocia, Grecia, España, Bélgica, Alemania, Irlanda, Türkiye, Bulgaria, Suecia, Argelia Y Marruecos, apunta el texto.

Se destaca la presencia en esa misión de cuatro miembros del Parlamento Europeo, entre ellos Ilaria Salis, Doménico Lucano, Emma Fourreau y Marc Botenga, así como representantes de los partidos Refundación Comunista, Poder al Pueblo, Izquierda Italiana y de la Red de los Comunistas.

Entre las organizaciones gremiales se incluyen la Confederación General de Trabajadores de Italia (CGIL), la Unión Sindical de Base (USB), así como el Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP), el Sindicato de Colectivos de Base (Cobas) y la Unión Italiana de Trabajadores Metalúrgicos (FIOM).

La movilización alcanzó resultados significativos, con la recaudación en pocos días de fondos por más de 45 mil euros, gracias al aporte de organizaciones internacionales, así como de más de 700 donantes individuales, y en el cargamento de ayuda se incluyen cinco toneladas de medicamentos, con un valor estimado en unos 500 mil euros.

Este proyecto tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano que enfrenta una compleja situación como consecuencia del recrudecimiento del criminal bloqueo impuesto desde hace más de 60 años por Estados Unidos, apunta el texto.

Se señala que las genocidas acciones del gobierno norteamericano se agravaron tras la firma, el pasado 29 de enero, por el presidente Donald Trump, de una orden ejecutiva dirigida a impedir la entrada de combustible a ese país, con el objetivo de tratar de generar una crisis humanitaria.

Anna Camposampiero, directora de Relaciones Exteriores de Refundación Comunista declaró a medios informativos que “la solidaridad que se ha activado es extraordinaria” y “la participación en el Convoy Europeo representa un paso más en una labor que no ha cesado a lo largo de los años, porque Cuba no está sola”.

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