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Reportan ataques y explosiones en países árabes del Golfo Pérsico

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Una persona murió en Emiratos Árabes Unidos, dos resultaron heridas en Kuwait, mientras se registraron incendios en Qatar y la interceptación de drones en Arabia Saudita, en ataques atribuidos a Irán, según informaron hoy las autoridades de estas naciones árabes.

De acuerdo con la Oficina de Prensa del Gobierno de Fujairah, un incendio se desató en la zona de Industrias Petroleras del emirato, provocado por un ataque con drones, sin que se reportaran víctimas.

Las autoridades indicaron que los equipos de defensa civil lograron controlar el siniestro.

Posteriormente, la Oficina de Prensa de Abu Dabi informó que un ciudadano pakistaní falleció tras la caída de fragmentos de un misil interceptado en la zona de Bani Yas.

En Arabia Saudita, el Ministerio de Defensa anunció la interceptación y destrucción de 17 drones que tenían como objetivo la Provincia Oriental.

Por su parte, el ejército de Kuwait comunicó la neutralización de ataques con misiles y drones dirigidos contra el país.

Más tarde, el Ministerio de Salud precisó que dos miembros del personal sanitario resultaron heridos tras la caída de metralla en un centro de emergencia médica, y fueron trasladados a un hospital en estado estable.

En Qatar, el Ministerio del Interior señaló que la Defensa Civil logró contener un incendio de carácter limitado en la zona industrial, causado por restos de un misil interceptado, sin reportes de víctimas.

Estos incidentes ocurren en un contexto de creciente tensión regional, luego de que Irán intensificara sus ataques en varios países árabes, en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Las autoridades de los países afectados condenaron estos hechos, que provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, y reiteraron sus llamados al cese de las hostilidades para evitar una mayor desestabilización en la región.

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