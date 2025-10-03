Nueva flotilla se dirige a Gaza pese a la interceptación de Global Sumud

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 17 segundos

Una flotilla de diez barcos se dirige a Gaza para romper el cerco israelí, tras la reciente interceptación de la Flotilla Global Sumud.

Una flotilla de unos diez barcos está navegando rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el cuel bloqueo impuesto por el régimen de Israel, horas después de que de todos los buques de la Flotilla Global Sumud fueran detenidas en las aguas internacionales por las fuerzas israelíes.

Unos 150 pasajeros viajan actualmente en nueve veleros que zarparon el 27 de septiembre de la ciudad italiana de Catania —la segunda más poblada de Sicilia—, además de otro barco, denominado Conscience, que partió el martes desde el puerto de Otranto, ciudad italiana de la provincia de Lecce.

Según la organización Rumbo a Gaza, el Conscience, que ya fue atacado a principios de mayo por drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta, navega con seis ciudadanos españoles a bordo.

La nueva Flotilla de la Libertad con Gaza navega al sur de la isla griega de Creta, aunque todavía no está claro cuándo alcanzará la zona de exclusión establecida por Israel cerca de Gaza, donde el miércoles por la noche y a principios de este viernes fueron interceptados las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar en una “zona de combate activo” y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja.

A principios de este viernes la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Gaza informó que las fuerzas de ocupación israelíes habían interceptado todos sus barcos excepto uno, el Marinette, que continuaba en curso hacia la bloqueada Franja de Gaza.

Horas después los activistas de la flotilla han denunciado que un buque de guerra del régimen israelí bloqueó el camino a la embarcación Marinette, impidiendo que continuara su misión humanitaria. Según los participantes, esta acción truncó las esperanzas de llegar a la asediada Franja de Gaza.