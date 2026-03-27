Netanyahu atrapa a Trump en un pantano; estrategia de “Dominio Rápido” se vuelve contra EEUU en Irán

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Por: Iqbal Jassat *

“Nos prometieron en la última guerra contra Irán, en junio, que habíamos destruido la mayor parte de la infraestructura de misiles balísticos y del programa nuclear iraní. ¿Y en nueve meses [Irán reconstruyó] todo desde cero? No lo entiendo. Siento que nos están mintiendo.”

Estas son las palabras de la periodista y activista israelí Anat Saragusti, cuya residencia en el centro de Tel Aviv comenzó a temblar mientras corría a refugiarse de los misiles iraníes que impactaban la ciudad tras la agresión estadounidense-israelí contra Teherán esa mañana.

La táctica de “Conmoción y pavor” (en inglés: Shock and Awe, técnicamente conocida como Dominio rápido) utilizada por la administración de George Bush para bombardear, invadir y ocupar Irak en 2003 se sustentaba en una mentira deliberadamente construida sobre las llamadas “armas de destrucción masiva” (ADM).

Casi un cuarto de siglo después, el mismo líder sionista, sobre quien la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en el ínterin, presionó a la administración Trump para que utilizara todo el poder y los recursos militares de EE. UU. en un ataque contra Irán.

Los mitos que difundió esta vez variaron entre la “bomba nuclear” y la “amenaza inminente”.

Sin embargo, para decepción de Netanyahu y de su aliado Trump, la estrategia de “Conmoción y Pavor” se ha revertido por la República Islámica de Irán, convirtiéndose en un instrumento estratégico en sus ataques de represalia contra sitios militares israelíes y bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

La controversia sobre estas mentiras ha generado duras preguntas de legisladores en una audiencia del Congreso de EE. UU., la primera sesión pública sobre inteligencia desde la agresión militar ilegal a Irán a fines de febrero.

La pregunta clave fue por qué EE. UU. atacó a Irán y si Trump y su gabinete de guerra eran conscientes del posible efecto contrario, como el cierre del estrecho de Ormuz.

Trump avanzó múltiples argumentos irracionales, incluso contradictorios, para justificar la guerra injustificable e ilegal, según informó la jefa de inteligencia Tulsi Gabbard durante la audiencia.

Acompañada por los directores de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI (Buró Federal de Investigaciones), la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y la AID (Agencia de Inteligencia de Defensa), Gabbard evitó responder repetidamente a las preguntas del senador demócrata Jon Ossoff sobre si consideraba a Irán una amenaza inminente.

“La única persona que puede determinar qué constituye una amenaza inminente es el presidente”, respondió, derivando la responsabilidad a Trump, quien ordenó la guerra basándose en mentiras.

La realidad ineludible es que EE. UU. compró las falsas afirmaciones de Israel, atacó a Irán y ahora busca desesperadamente una vía de salida de una guerra imposible de ganar.

Dado el historial criminal de Netanyahu y las múltiples mentiras que ha difundido para justificar la masacre de palestinos en Gaza y los territorios ocupados, casi nadie fuera de su círculo sionista cree que Irán desarrollara armas nucleares o representara una amenaza inminente para Estados Unidos.

Para agravar la situación de Netanyahu, pocas horas antes de la audiencia, Joe Kent renunció a su cargo, afirmando en su carta pública que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente” y criticando a Trump por la guerra ilegal e innecesaria.

Además, el periodista estadounidense Tucker Carlson señaló que la guerra contra Irán contradice el principio de “EE. UU. Primero”, indicando que fue Israel quien decidió el momento, no Estados Unidos.

La renuncia de Kent no es una anomalía sino una alarma: la disidencia dentro de la élite emerge tempranamente porque esta guerra se construyó sobre engaños, observa Ramzy Baroud.

Mientras tanto, en desesperación y amarga frustración, Netanyahu ha tratado de minimizar la opinión pública de que Israel influyó en la decisión de Trump de lanzar la llamada Operación Furia Épica en Irán.

A pesar de sus intentos de Hasbara, no ha logrado frenar la crítica generalizada ni los debates en los medios y la intelectualidad estadounidense sobre las razones del ingreso de EE. UU. a esta guerra y el papel de Israel en ella.

Ese debate alcanzó un punto álgido con la renuncia de Kent, conocido aliado de Trump y veterano de las operaciones especiales de Estados Unidos.

Lo que más incomoda a Netanyahu es la declaración de Kent: “Está claro que iniciamos esta guerra por presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos”.

Informes mediáticos y publicaciones en redes sociales revelan que Kent amplió sus afirmaciones en una entrevista de dos horas con Carlson, declarando enfáticamente que “Israel impulsó la decisión” y que “funcionarios israelíes estaban eludiendo los canales normales para influir sobre legisladores estadounidenses e instarlos a la guerra”.

Frente a estas acusaciones críticas sobre su subordinación a Netanyahu, Trump recurrió a redes sociales para negar reportes previos de que EE. UU. tenía conocimiento anticipado de un ataque israelí al yacimiento Pars del Sur de Irán, un mensaje interpretado por algunos como un gesto de frustración del presidente.

Lo que queda claro es que Netanyahu ha atrapado a Trump en un pantano político y estratégico.

Un lugar peligroso: como la orilla fangosa de un estanque, ¿podrá Trump salir de él? Solo el tiempo lo dirá.

* Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de la Media Review Network (Red de Revisión de Medios), Johannesburgo, Sudáfrica.

(Artículo publicado en Press TV)

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