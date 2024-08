Mucho más que imágenes

Compartir en

Susana detuvo la estera de inmediato. En los escasos segundos para interpretar el flujo de imágenes representadas en el monitor, la coloración de las misceláneas no le convenció. Aplicó varias funciones de realce, acto seguido, consciente que en su posición no pueden quedar dudas le indicó al oficial de aduanas a su lado el chequeo manual del equipaje. Desde la revisión de equipajes de facturado -los transportados en la barriga del avión- Darién le informaba al jefe del Punto de Inspección y Registro que no había marcajes de interés. Esta escena personifica la cotidiana labor de los oficiales de la Aduana General de la República (AGR) que operan medios de detección radiológicos, los popularmente conocidos como equipos de Rayos X.

GENEALOGÍA DE UNA ESPECIALIDAD

La creciente y nunca interrumpida historia de agresiones de corte terrorista a la Revolución Cubana, produjo un triste acontecimiento, en enero de 1968, mientras se manipulaba un despacho procedente de los Estados Unidos, por parte de los compañeros del correo, se produjo una estallido causado por un artefacto explosivo, venía dentro de una valija conteniendo bultos postales y causó lesiones graves a cinco personas.

De inmediato, se dictan medidas urgentes para minimizar los riesgos y resguardar la integridad física de los trabajadores en frontera. Se inicia así, la instalación de equipos de inspección de bultos mediante Rayos X, en algunos de los recintos manejados por la Aduana.

Rubén Hernández Miranda, quien laboró como oficial de la Aduana cienfueguera desde 1982 hasta finales del año 2006 aporta valiosos datos respecto a la introducción de la mencionada tecnología en nuestra provincia.

“En 1990, otro compañero y yo fuimos escogidos para cursar estudios en la Aduana de Matanzas, concretamente en el aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero, allí nos habilitamos en el empleo de los Rayos X para detección de ilícitos. Al regresar a Cienfuegos, casi de inmediato llega un equipo, usado anteriormente en el aeropuerto “José Martí”, con varios años de explotación. No recuerdo con exactitud si era de fabricación búlgara o húngara, pero si la marca de este… “, explica.

“Era un BX-150, rústico en comparación con los equipos para los cuales me adiestré. Pesaba casi una tonelada y era una cápsula, con un visor acoplado en forma de careta de soldador, la imagen era en blanco y negro, con una abertura para poner las maletas y una manivela para girar el equipaje, algo así como un torno de alfarería”, agregó.

Por medio de la experiencia acumulada, amén de la transferencia de tecnologías y conocimientos con entidades inspectoras foráneas, el 8 de agosto del 2011 se decide por el jefe de la AGR, instituir el uso de los medios técnicos de detección como una especialidad aduanera.

ANTE LOS RETOS CONTEMPORÁNEOS

Sí estimado lector, leyó bien, medios técnicos de detección; pues agrupa no solo los equipos de inspección por Rayos X. Los dispositivos para análisis de muestras en busca de trazas de explosivos y drogas a nivel iónico molecular, los pórticos y detectores manuales de metales; así como los implementos para localizar y medir sustancias radioactivas integran la unidad modular que, empleados desde el nivel de experticia humana resguarda las fronteras del país.

Lariel Gómez Martínez, jefe de la Sección de Gestión y Control de Riesgos da su opinión, avalada por una decena de años en esta labor: “El conocimiento de los diferentes modus operandis, la capacitación constante, el entrenamiento visual prolongado posibilitan un entrenamiento eficaz y dominio de la tecnología. El ser suspicaz, la maña ante los que quieren hacer pasar gato por liebre, la otorgan los años y el estudio. ”

Próximos a celebrar el décimo tercer aniversario de la creación de la especialidad, los aduaneros “radiólogos”, se enfrentan a nuevos retos de la contemporaneidad. Desde la frontera, garantizan la seguridad de nuestra nación.

Por: MSc. Frank Losa Águila

