Mirar de frente a la violencia basada en género y actuar (+Video)

No escapa Cuba al fenómeno de la violencia basada en género, con manifestaciones sutiles y otras no tanto; todas con consecuencias para quienes se convierten en víctimas de una práctica que merece nuestra atención, aun cuando no seamos especialistas en la materia.

Múltiples son las acciones que se concretan de un extremo a otro de nuestro archipiélago, mas no son suficientes. Con el propósito de crear y/o fortalecer servicios nacionales y territoriales, de manera integral y multidisciplinaria para la atención de las violencias de género y en el escenario familiar se pone en práctica el Proyecto “Apoyo a la respuesta nacional a la violencia basada en Género en Cuba”.

Coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con la colaboración de varias entidades, el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y con fondos de la Embajada de Canadá en Cuba, la iniciativa pretende contribuir a la deconstrucción de normas sociales, estereotipos y prácticas discriminatorias que perpetúan las violencias de género.

El quehacer es vital y requiere del concurso colectivo porque no basta con la buena intención; es preciso aunar esfuerzos y acciones para que llegue una verdadera respuesta a mujeres y otros grupos de poblaciones vulnerables a la violencia de género y también a los hombres en las comunidades.

En una primera etapa, el proyecto abarcará a unos 40 municipios de 15 provincias. En el territorio la capital provincial de Cienfuegos y Aguada de Pasajeros acogerán el diagnóstico sobre barreras estructurales, prácticas discriminatorias de género, mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, serán esos municipios los que abrirán el camino en la implementación de los servicios de atención integral e integrada a la violencia de género que contemplan la creación de mecanismos de coordinación, diseño, validación y puesta en marcha de protocolos.

Importante resulta, asimismo, la comunicación, que ha de acompañar al proyecto en todos los momentos y ámbitos como herramienta eficaz para echar luz sobre un fenómeno al que se debe mirar de frente y, sobre todo, actuar.



