Ministro cubano en Organismo Internacional de Energía Atómica

Rafael Mariano Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), recibió a Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), quien encabeza la delegación cubana a la 69 Conferencia General de la institución, cuya Secretaría radica en Viena, Austria.

Ambas partes dialogaron sobre el excelente estado de sus relaciones e intercambiaron acerca de la favorable ejecución de los proyectos de cooperación técnica y las potencialidades para su fortalecimiento, señaló el Departamento de Comunicación del Citma, basado en una información de Cubaminrex.

Precisó que la representación nacional actualizó al alto funcionario sobre sus avances en la implementación de sus programas, a pesar de las incidencias directas del bloqueo económico, financiero y comercial y su inclusión en la ilegal lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, que son el mayor obstáculo para su desarrollo, incluidos el acceso a los beneficios de la energía nuclear.

A su vez, Grossi reiteró su apoyo a Cuba y la voluntad de seguir cooperando con el país en temas de beneficio mutuo.

