México y Brasil reafirman su alianza estratégica en materia económica y social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron diversos temas de la agenda bilateral y regional, entre ellos la relación económica, la cooperación energética y los programas sociales.

De acuerdo con la mandataria mexicana, durante el diálogo ambos coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos entre sus países y en mantener la cooperación conjunta. “Acordamos continuar la cooperación entre nuestros países. También agradecí la visita del vicepresidente Geraldo Alckim a México”, señaló Sheinbaum en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente brasileño destacó que el viaje de trabajo del vicepresidente Alckim a Ciudad de México en agosto fue “muy productivo” y reiteró la disposición de Brasil para concretar un nuevo acuerdo comercial con México, con el objetivo de profundizar la relación económica y ampliar las oportunidades de inversión.

Durante la llamada, la presidenta Sheinbaum también expresó su interés en colaborar con Brasil en la producción de etanol y en la implementación de programas sociales enfocados en combatir el hambre y la pobreza.

A finales de agosto, México y Brasil firmaron un acuerdo para la producción bilateral de biocombustibles, con el propósito de aprovechar la experiencia del gigante sudamericano en la elaboración de etanol a partir de la caña de azúcar y fomentar el intercambio de tecnología y conocimientos en el sector energético.

