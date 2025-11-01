Cuba presente en 43 Conferencia General de la Unesco (+Fotos)

La histórica urbe de la nación centroasiática, cruce de civilizaciones de la Ruta de la Seda, acoge por primera vez en cuatro décadas, fuera de la sede parisina de la organización, la magna conferencia en momentos de grandes desafíos para la humanidad.

Delegaciones de 181 países, centrarán sus debates hasta el próximo 13 de noviembre, en temas como la defensa de la paz, el multilateralismo, la solidaridad y cooperación internacional.

En la agenda de los debates destacan cuestiones como el futuro de la educación, el papel de las nuevas tecnologías en el proceso docente-educativo, su impacto para el desarrollo, la importancia de la cultura y el patrimonio como vectores de identidad y unidad, la necesidad de la cooperación científica.

También se abordarán otros temas como el combate contra la desinformación y los discursos de odio, así como el examen de un nuevo instrumento jurídico sobre neurotecnología, que se espera sea adoptado por consenso.

Durante la jornada inaugural de la Conferencia, se realizó un cambio de mando en la presidencia de la misma, ocasión en la que fue reconocida la embajadora de Rumanía en la Unesco, y presidenta saliente del máximo órgano intergubernamental, Simona-Mirela Miculescu.

En tanto, asumió el puesto su homólogo de Bangladesh en la sede, Jondker Mohammad Talha, reafirmando ambos su compromiso con el multilateralismo y el mandato cada vez más relevante de la Unesco.

En la sesión de apertura intervinieron la Directora General, con un balance de su gestión, y el Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, quien destacó el valor simbólico de la Conferencia fuera de París y la colaboración de su país con la Unesco.

En ese contexto, presentó un conjunto de iniciativas nacionales, entre las que destacan, la creación de una plataforma que integre la inteligencia artificial para una educación inclusiva y la propuesta de celebrar en Bujará, ciudad creativa de la Unesco, un Congreso Internacional de Artesanía en 2027.

La delegación cubana en la cita de Samarcanda está integrada además por la presidenta de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco, Dulce María Buergo, y la funcionaria de la Delegación Permanente de Cuba ante el organismo, Laura Álvarez.

Cuba participa con el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la Organización en un escenario internacional complejo y desafiante.

La Conferencia General de la Unesco es el órgano supremo de decisión de la Organización. Define sus políticas y líneas de acción principales, aprueba programas y presupuestos entre otras decisiones en los sectores de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.