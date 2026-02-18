México rehúsa unirse a Junta de Paz de Gaza por no incluir Palestina

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

México se ha sumado a países que no aceptan la invitación de Trump para integrarse a la llamada ‘Junta de Paz’ para Gaza, criticando la ausencia de Palestina en el grupo.

En su intervención del martes durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se envió una comunicación formal para rechazar la invitación que, a finales del mes pasado, realizó el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México se incorporara a la llamada Junta de Paz para Gaza.

Dijo que su país apoya la búsqueda de la paz en donde sea, pero dijo que en este caso específico rehúsa integrarse a la junta porque excluye a Palestina. “Dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, es importante la participación de ambos”, tanto Israel, como Palestina, y “no está planteado así en el encuentro”, matizó.

La mandataria barajó la posibilidad de que el embajador de México en la ONU, Héctor Vasconcelos, participe como observador en la primera cita de la junta, prevista para el jueves en Washington, capital estadounidense.

En cuanto a la catástrofe vivida en la Franja de Gaza, debido a más de dos años de la guerra devastadora israelí, Sheinbaum volvió a denunciar el “genocidio” israelí y pidió una vez más a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue “la probable comisión de crímenes de su competencia” en esa franja palestina.

La Junta o “Consejo de Paz para Gaza es una estructura internacional impulsada por Estados Unidos que supuestamente supervisará la paz, la reconstrucción y la gobernanza en Gaza después del alto al fuego frágil, que rige desde octubre de 2025, pese a las constantes violaciones israelíes.

No obstante, el organismo ha sido duramente criticado por excluir a representantes palestinos, mientras sí integra a los israelíes, lo que sugiere una administración bajo fuerte influencia extranjera, especialmente estadounidense. Diversos países y organizaciones de derechos humanos han calificado la inclusión de Israel en la junta como la “farsa del siglo” y han censurado al organismo por alejarse de garantizar justicia y derechos para la población de Gaza.

Ya muchos países como Francia, el Reino Unido, Noruega, Suecia, Eslovenia y España se han negado a participar en la junta y algunos como la Unión Europea (UE) se han limitado a asistir como observador.

Desde el alto el fuego al menos 603 personas han muerto y más de 1618 han resultado heridas por ataques del ejército israelí, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que cifra en más de 72 000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023.