Putin finaliza intensa agenda en China, acompañado siempre por Xi

Entre las últimas actividades de la agenda destacó la inauguración del Año de la Educación China-Rusia, ceremonia durante la cual Xi y Putin subrayaron el papel de la cooperación académica en el fortalecimiento de los vínculos entre las dos naciones.

La ceremonia tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo con la presencia de autoridades de ambos países.

Xi afirmó que el lanzamiento del programa educativo coincide con el aniversario 30 de la asociación estratégica de coordinación China-Rusia y los 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa.

El mandatario chino señaló que la educación constituye un puente para conectar a los pueblos y preservar la amistad entre las naciones.

También destacó que la cooperación educativa bilateral profundizó de manera sostenida y enriqueció la asociación estratégica integral entre ambos países.

Xi subrayó que ambas partes deben fortalecer la formación de talentos y promover conjuntamente equipos científicos y tecnológicos de alto nivel para impulsar la innovación.

Asimismo, apuntó que China y Rusia deben ampliar el intercambio de experiencias sobre gobernanza educativa y fomentar la amistad entre las nuevas generaciones.

Por su parte, Putin afirmó que la cooperación educativa representa un componente indispensable de la asociación estratégica entre Moscú y Beijing.

El presidente ruso señaló que el Año de la Educación Rusia-China tiene un significado histórico para las relaciones bilaterales.

Putin expresó que ambos países conceden gran importancia a la educación como base del desarrollo económico y social.

Durante la ceremonia, ambos mandatarios inauguraron oficialmente el logotipo del Año de la Educación China-Rusia.

Más tarde, visitaron conjuntamente una exposición fotográfica dedicada a la amistad entre los dos países y a la cooperación bilateral en los últimos años.

Los líderes señalaron que la amistad chino-rusa responde a las tendencias históricas y continuará desarrollándose de manera estable y duradera.

La exposición, organizada por las agencias Xinhua (China) y Tass (Rusia), mostró imágenes de los encuentros y proyectos conjuntos impulsados por Beijing y Moscú en la nueva etapa de sus relaciones bilaterales.

Durante toda la jornada Xi y Putin compartieron reuniones en formato reducido y ampliado, presenciaron la firma de unos 40 documentos de cooperación, ofrecieron una conferencia de prensa, emitieron una declaración conjunta, participaron juntos en la mañana en la ceremonia oficial de bienvenida y en el banquete de la noche.

En todo momento los dos líderes enfatizaron la elevada confianza política mutua y la profunda asociación estratégica integral entre China y Rusia.