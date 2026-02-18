miércoles, febrero 18, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Acuerdo con Google impulsará futuro digital de África

Prensa Latina 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

La Unión Africana (UA) y Google firmaron un memorando de entendimiento que marcó un paso decisivo hacia el futuro digital de África, centrado en la adopción de tecnología y desarrollo de capacidades soberanas, se conoció hoy.

La organización continental reveló que el acuerdo rubricado la víspera por la comisionada de Infraestructura y Energía de UA, Lerato Matabogue, está dedicado a «IA (inteligencia artificial) para el gobierno: fortalecimiento de la infraestructura pública digital, la educación y la resiliencia climática».

Guiada por la Estrategia Continental de IA de la Unión Africana y la Estrategia de Transformación Digital (2020-2030), la alianza prioriza la capacitación mediante el lanzamiento de una iniciativa para funcionarios públicos africanos con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y la gobernanza.

Proporcionará acceso a las herramientas de Gemini para educadores con el fin de apoyar la alfabetización digital en todos los Estados miembros.

Asimismo, garantizará que África pase de ser un consumidor de IA a un arquitecto de sus propias soluciones, con el potencial de agregar hasta 1,5 billones de dólares a la economía del continente para 2030.

Según el reporte, la ceremonia celebrada en la sede de la UA contó con la presencia de jóvenes innovadores africanos, quienes interactuaron directamente con los firmantes para garantizar que sus perspectivas influyeran en la implementación de este acuerdo.

Mataboge subrayó a los estudiantes que ese acto constituye un símbolo de alianza, pero el éxito del futuro dependerá de su participación.

Enfatizó que esta asociación es fundamental para construir la infraestructura, el talento y los marcos éticos necesarios para garantizar que los beneficios de la revolución de la IA no dejen a nadie atrás.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *