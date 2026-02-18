Acuerdo con Google impulsará futuro digital de África

La organización continental reveló que el acuerdo rubricado la víspera por la comisionada de Infraestructura y Energía de UA, Lerato Matabogue, está dedicado a «IA (inteligencia artificial) para el gobierno: fortalecimiento de la infraestructura pública digital, la educación y la resiliencia climática».

Guiada por la Estrategia Continental de IA de la Unión Africana y la Estrategia de Transformación Digital (2020-2030), la alianza prioriza la capacitación mediante el lanzamiento de una iniciativa para funcionarios públicos africanos con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y la gobernanza.

Proporcionará acceso a las herramientas de Gemini para educadores con el fin de apoyar la alfabetización digital en todos los Estados miembros.

Asimismo, garantizará que África pase de ser un consumidor de IA a un arquitecto de sus propias soluciones, con el potencial de agregar hasta 1,5 billones de dólares a la economía del continente para 2030.

Según el reporte, la ceremonia celebrada en la sede de la UA contó con la presencia de jóvenes innovadores africanos, quienes interactuaron directamente con los firmantes para garantizar que sus perspectivas influyeran en la implementación de este acuerdo.

Mataboge subrayó a los estudiantes que ese acto constituye un símbolo de alianza, pero el éxito del futuro dependerá de su participación.

Enfatizó que esta asociación es fundamental para construir la infraestructura, el talento y los marcos éticos necesarios para garantizar que los beneficios de la revolución de la IA no dejen a nadie atrás.