Presidentes en India para Cumbre Impacto Inteligencia Artificial 2026

Además del mandatario español y el francés, Enmanuell Macron, quien desde la víspera cumple una visita oficial a la nación surasiática, Nueva Delhi acoge al jefe de Estado de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, los vicepresidentes Edmand Lara, de Bolivia y Bharrat Jagdeo, de Guyana, entre otros.

Se espera que dentro de unas horas llegue a la capital india el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en visita oficial hasta el 22 de abril, buscará, junto al primer ministro Narendra Modi, profundizar la cooperación entre sus países en áreas como comercio, inversión y defensa.

La víspera, a propósito de la presencia de Emmanuel Macron, India y Francia elevaron su asociación estratégica a global especial como muestra del progreso sin precedentes de sus vínculos bilaterales, afirmó hoy el primer ministro Narendra Modi.

Ambos países establecieron un Diálogo Anual de cancilleres para revisar periódicamente la implementación de la asociación reforzada y la Hoja de Ruta Horizonte 2047.

El primer ministro de India y el presidente de Francia inauguraron en Mumbai de manera virtual la línea de montaje final de helicópteros Airbus H125.

El centro, ubicado en Karnataka, resultado de la cooperación de la compañía india Tata y la francesa Airbus, es el primero de producción de helicópteros del sector privado en la nación surasiática, de acuerdo con un corto promocional mostrado en la ceremonia encabezada por los dos dignatarios.

También, ante los dos dignatarios se presentó el año y la red de la innovación, fue renovado el acuerdo de cooperación en defensa, y resultó constituida la empresa conjunta entre BEL y Safran para producir misiles Hammer en la India, entre otros convenios.

Asimismo, India y Francia crearon un Grupo Conjunto de Desarrollo de Tecnología Avanzada, refrendaron en declaración conjunta que establece la posibilidad de cooperar en minerales y metales críticos y firmaron una carta de intención para el establecimiento de un centro de materiales avanzados.

Los dos países acordaron, asimismo, mecanismos para la colaboración científica, así como para el establecimiento de centros Indo-Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales, de Inteligencia Artificial en salud, y de Ciencias de la Salud Metabólica.

Además, rubricaron un protocolo modificatorio del convenio para evitar la doble imposición, cartas de intención sobre cooperación en Investigación y Desarrollo de Enfermedades Infecciosas y Salud Global y para la creación del Centro Nacional de Excelencia en Formación en Aeronáutica.

De igual modo, aprobaron la renovación del memorando de entendimiento sobre colaboración en energías renovables.