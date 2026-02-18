miércoles, febrero 18, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Procuradora de París abre pesquisas por tentáculos del caso Epstein

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

La procuradora de París, Laure Beccuau, anunció hoy la apertura de dos investigaciones separadas para determinar eventuales vínculos delictivos en Francia con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La autoridad precisó en la cadena Franceinfo que de las pesquisas a cargo de la Fiscalía, una está relacionada con la connotación sexual de caso del magnate que falleció en prisión en 2019, y la otra con las ramificaciones económicas y financieras.

Beccuau instó a las posibles víctimas en suelo galo del entramado criminal creado por Epstein a manifestarse ante la justicia.

Queremos estar al lado de ellas y escuchar lo que tienen que decir, subrayó la magistrada.

A finales de enero la justicia estadounidense divulgó tres millones de documentos vinculados con el espinoso asunto, y poco después empezaron a aparecer tentáculos que alcanzan a Francia, a través de cientos de menciones en los mensajes y elementos publicados.

El más mediático hasta el momento es el otrora dirigente y político socialista Jack Lang, quien tuvo que renunciar a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación sobre el exministro de Cultura y Educación, alcalde y concejal, y su hija Caroline, al conocerse que la descendiente del político de 86 años –citado más de 600 veces en los documentos- fundó junto a Epstein una sociedad offshore en un paraíso fiscal.

Se supo además que en los documentos publicados en Estados Unidos también se menciona al diplomático francés Fabrice Aidan.

El canciller Jean-Noël Barrot se declaró consternado e indignado por esta situación y decidió remitirla a la Fiscalía para que determine eventuales implicaciones de Aidan en el caso Epstein.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *