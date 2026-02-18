Procuradora de París abre pesquisas por tentáculos del caso Epstein

La autoridad precisó en la cadena Franceinfo que de las pesquisas a cargo de la Fiscalía, una está relacionada con la connotación sexual de caso del magnate que falleció en prisión en 2019, y la otra con las ramificaciones económicas y financieras.

Beccuau instó a las posibles víctimas en suelo galo del entramado criminal creado por Epstein a manifestarse ante la justicia.

Queremos estar al lado de ellas y escuchar lo que tienen que decir, subrayó la magistrada.

A finales de enero la justicia estadounidense divulgó tres millones de documentos vinculados con el espinoso asunto, y poco después empezaron a aparecer tentáculos que alcanzan a Francia, a través de cientos de menciones en los mensajes y elementos publicados.

El más mediático hasta el momento es el otrora dirigente y político socialista Jack Lang, quien tuvo que renunciar a la presidencia del Instituto del Mundo Árabe.

La Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación sobre el exministro de Cultura y Educación, alcalde y concejal, y su hija Caroline, al conocerse que la descendiente del político de 86 años –citado más de 600 veces en los documentos- fundó junto a Epstein una sociedad offshore en un paraíso fiscal.

Se supo además que en los documentos publicados en Estados Unidos también se menciona al diplomático francés Fabrice Aidan.

El canciller Jean-Noël Barrot se declaró consternado e indignado por esta situación y decidió remitirla a la Fiscalía para que determine eventuales implicaciones de Aidan en el caso Epstein.