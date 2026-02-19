Prioridades del quehacer electoral en Cuba

Compartir en

La realización de los balances anuales de los consejos electorales en los municipios y provincias ha propiciado la evaluación de las debilidades y fortalezas en el desempeño, además del intercambio con las autoridades y con el personal que contribuye, de una manera u otra, a asegurar los procesos electorales y los de participación democrática que tienen lugar en el país.

Cienfuegos no fue la excepción. La cita devino oportunidad para dialogar con Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del Consejo Electoral Nacional (CEN) acerca de los asuntos que marcan la ruta del quehacer en el actual 2026.

“Una de nuestras principales prioridades es el completamiento de nuestras estructuras; fundamentalmente de los cuadros. Debemos lograr que estén cubiertos los cuadros principales y, además, cuenten con sus reservas preparadas y que a nivel de estructuras electorales logremos ese completamiento”.

Si tomamos en consideración que los trabajadores profesionales que son autoridades electorales son un por ciento muy pequeño con respecto al total de autoridades del país (más de 82 mil personas asumen como tal, de manera voluntaria) se entenderá el por qué de esa prioridad. “Garantizar su capacitación, su preparación para que aseguren de manera eficiente cada uno de los procesos es otra de las tareas prinicipales”, precisó la secretaria del CEN.

Motivada por el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, artífice de nuestra democracia socialista; además del séptimo aniversario del órgano, la familia electoral del país tiene por delante empeños muy importantes: “la realización, en primer lugar, de todos los procesos para cubrir cargos vacantes que vamos a estar todavía desarrollando durante el año; y de ser convocado el proceso eleccionario, desarrollarlo con calidad. Esa será nuestra gran prioridad.

“Correspondería informar a la población todo lo que tiene que ver con su participación en cada uno de dichos procesos, como un derecho que tiene y ahí estaremos insistiendo, entonces, en las principales características que tiene nuestro sistema electoral: el derecho a votar, a ser elegidos, que nuestros pioneros sigan siendo los protagonistas de la custodia de nuestras urnas como siempre lo han hecho; pero por sobre todo que continúen desarrollándose con estricto cumplimiento a la ley y con imparcialidad, legalidad y transparencia en cada una de las acciones que desarrollen”.

