Mantienen instituciones jurídicas de Cienfuegos vitalidad de sus prestaciones

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

Las instituciones jurídicas de Cienfuegos mantienen sus servicios a la población con ajustes en sus horarios, atendiendo a la compleja situación que vive el país debido al bloqueo energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

En el caso del sistema de Tribunales Populares, los términos se mantienen decursando, no se paralizan, según explicó Mairobys Sarduy Alejo, presidenta el Tribunal Provincial Popular. “Se reajustan horarios a las personas; los jueces mientras sean posible trabajarán a distancia en la confección de las resoluciones y las sentencias, y acudirán a la sede judicial el día de señalamiento del acto judicial o audiencia”.

El Tribunal provincial se mantiene trabajando de lunes a jueves, y se celebrarán los juicios que ya están señalados, siempre y cuando las personas puedan acudir a las sedes judiciales. “Si hay alguna de las partes que no puede trasladarse y no puede acudir, usamos cuando sea posible también las vías alternativas como WhatsApp o las videoconferencias; de lo contrario, los actos se dejan sin efecto, se suspenden hasta nuevos señalamientos”, precisó Sarduy Alejo.

En el caso de los municipios, se reajustó la celebración de los juicios con prisión provisional de Cumanayagua, Cruces y Palmira, los cuales tendrán lugar en la sede provincial, un día de la semana; los de Aguada se van a celebrar una vez al mes, en la propia localidad; mientras que los de Rodas y Abreu serán en esos territorios, respectivamente.

Dirección Provincial de Justicia

Marisel Valdés Moreira, subdirectora, explicó a 5 de Septiembre que los servicios provinciales se prestan en días específicos. Así, por ejemplo, los relacionados con el Registro Mercantil y la Defensoría son atendidos los lunes en la sede de la dirección provincial ubicada en la calle Argüelles; mientras que los vinculados a los asuntos penales (cancelaciones de antecedentes y procesos de revisión) han sido fijados para los miércoles.

Otros departamentos provinciales como el de Notaría y Registros públicos mantendrán la vitalidad con especialistas, quienes están disponibles para cualquier necesidad.

Tanto en la dirección provincial como en las municipales laborarán de lunes a jueves; al igual que las unidades donde se prestan servicios, según precisa Valdés Moreira. “En cada unidad se prestará servicio, con o sin corriente eléctrica, atendiendo a las alternativas que cada lugar tiene implementada; incluyendo la zona montañas de Cumanayagua a cuyos usuarios se les avisa oportunamente cuando su trámite está listo”, abundó.

Visitas: 3