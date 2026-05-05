México rechaza intercepción de Flotilla Global Sumud

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó el acto como una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y sostuvo que “no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”.

Mencionó, asimismo, que mediante canales diplomáticos las autoridades transmitieron a Israel “con la mayor firmeza que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito”.

La Cancillería refirió que este fin de semana la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la connacional que viajaba en una de las embarcaciones interceptadas por autoridades israelíes en alta mar.

Señaló que la acción de Tel Aviv ocurrió en contravención al principio jurídico de la libertad de navegación.

La cartera agregó que el embajador de México en Grecia, Alejandro García, asistió a la persona en aquel país y, en coordinación con el cónsul en Estambul, Alberto Fierro, fue repatriada a esta nación norteamericana para reunirse con sus familiares.

Agradeció las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de la connacional y aseguró se le brindará el respaldo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Las representaciones de México en la región continúan en contacto con los otros siete connacionales que no fueron interceptados, quienes hasta ahora se reportan bien, así como con sus familiares, apuntó la Secretaría.