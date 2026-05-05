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Myanmar y Pakistán buscan fortalecer la cooperación bilateral

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Myanmar y Pakistán reforzaron hoy sus lazos diplomáticos durante un encuentro entre el vicepresidente myanmeno, U Nyo Saw, y el embajador pakistaní, Tariq Karim, centrado en fortalecer las relaciones bilaterales.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de ampliar la cooperación en los sectores de comercio, inversión, desarrollo de recursos humanos y turismo.

En ese sentido, U Nyo Saw subrayó el interés de Myanmar en fomentar vínculos económicos sólidos y sostenibles que beneficien a ambos pueblos.

Por su parte, el embajador de Pakistán reiteró el compromiso de su país de apoyar iniciativas conjuntas y promover intercambios culturales-educativos, al tiempo que expresó la disposición de contribuir al desarrollo económico y social de Myanmar.

Asimismo, ambos funcionarios debatieron la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación para atraer inversión extranjera, facilitar el intercambio de expertos y fortalecer la capacitación profesional en sectores estratégicos como el energético.

En el encuentro participaron también los viceministros U Khin Latt y U Ko Ko Kyaw, junto a otros altos funcionarios de los países, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo constante y programas de cooperación a largo plazo.

Los asistentes destacaron que el fortalecimiento de la cooperación bilateral se enmarca dentro del compromiso regional de paz y estabilidad, así como del interés común en fomentar relaciones económicas y diplomáticas sostenibles .

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