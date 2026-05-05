Myanmar y Pakistán buscan fortalecer la cooperación bilateral

Durante la reunión, las autoridades destacaron la importancia de ampliar la cooperación en los sectores de comercio, inversión, desarrollo de recursos humanos y turismo.

En ese sentido, U Nyo Saw subrayó el interés de Myanmar en fomentar vínculos económicos sólidos y sostenibles que beneficien a ambos pueblos.

Por su parte, el embajador de Pakistán reiteró el compromiso de su país de apoyar iniciativas conjuntas y promover intercambios culturales-educativos, al tiempo que expresó la disposición de contribuir al desarrollo económico y social de Myanmar.

Asimismo, ambos funcionarios debatieron la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación para atraer inversión extranjera, facilitar el intercambio de expertos y fortalecer la capacitación profesional en sectores estratégicos como el energético.

En el encuentro participaron también los viceministros U Khin Latt y U Ko Ko Kyaw, junto a otros altos funcionarios de los países, quienes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo constante y programas de cooperación a largo plazo.

Los asistentes destacaron que el fortalecimiento de la cooperación bilateral se enmarca dentro del compromiso regional de paz y estabilidad, así como del interés común en fomentar relaciones económicas y diplomáticas sostenibles .