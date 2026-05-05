Nicaragua resalta valentía de Cuba ante amenazas de EEUU

“Tenemos a un pueblo como el de Cuba que tiene ya más de 60 años de estar siendo amenazado con las invasiones… es de los pueblos que han perdido el miedo al miedo”, expresó la víspera el mandatario durante un acto por el Día de la Dignidad Nacional.

Desde la avenida de Bolívar a Chávez, en esta capital, el líder sandinista afirmó que Nicaragua ha mantenido una lucha diaria por la paz, condición esencial —subrayó— para impulsar obras de desarrollo como escuelas, hospitales y carreteras, en las que participan miles de trabajadores y jóvenes.

“Todas estas obras se están haciendo bajo la amenaza que siempre están lanzando desde los Estados Unidos los que están arrinconados allá y en otros países, pidiendo que venga ya la invasión contra Nicaragua”, manifestó.

En su intervención, Ortega también criticó la situación de seguridad en Estados Unidos, donde —dijo— los índices de criminalidad son elevados.

“¿Qué seguridad puede haber donde cualquier ciudadano, hasta un niño, puede andar con un fusil? Esas leyes están legalizadas ahí, y luego disparan en las escuelas, en las fiestas, en las celebraciones”, señaló el mandatario.

Añadió que “no hay ninguna seguridad, simplemente está el negocio de las armas”, al tiempo que cuestionó el papel de las empresas armamentistas y su influencia en las decisiones de gobiernos.

“Colocan millones de millones de armamento en varios países, en los países desarrollados que vienen de las políticas colonialistas y neocolonialistas, tienen un gran negocio las empresas norteamericanas y lógicamente que eso lleva beneficio a los gobernantes norteamericanos, les alegra. Ellos anuncian con alegría cuando le van a comprar, 100 mil millones, 50 mil millones en armas», enfatizó.

Ante la copresidenta Rosario Murillo, miembros de la Policía, el Ejército, la Juventud Sandinista 19 de Julio, entre otros invitados, Ortega reiteró que el arma más poderosa del pueblo nicaragüense es la dignidad.

“La dignidad es invaluable”, afirmó el mandatario al evocar la gesta heroica del general Augusto C. Sandino, quien en 1927 se negó a firmar el “Pacto del Espino Negro” en rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y en defensa de la soberanía nacional.