Ortega: El arma más poderosa de los nicaragüenses es la dignidad

Durante un acto conmemorativo de la gesta heroica del general Augusto César Sandino, quien en 1927 se negó a firmar el “Pacto del Espino Negro” en rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y en defensa de la soberanía nacional, Ortega subrayó que la dignidad es un valor invaluable.

Ante la copresidenta Rosario Murillo, miembros de la Policía, el Ejército, la Juventud Sandinista 19 de Julio e invitados, el mandatario expresó que ese hecho histórico quedó marcado para siempre en el alma y el corazón de los nicaragüenses.

“En el alma y el corazón de la juventud, y eso es lo que más nos llena de orgullo”, manifestó el líder sandinista.

Asimismo, destacó que “en el alma de los nicaragüenses quedó el sello de la dignidad”, lo cual —dijo— define a un pueblo que no teme a las amenazas y que responde defendiendo la paz.

Ortega señaló que, pese a los constantes ataques mediáticos y campañas provenientes del exterior, el pueblo ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia.

“Todos los días están lanzando ataques a través de redes y medios financiados en otros países; quisieran que el pueblo se aterrorizara, pero cuántos infiernos hemos pasado”, expresó al recordar los hechos de 2018.

El gobernante afirmó que Nicaragua mantiene una lucha diaria por la paz, condición esencial —subrayó— para impulsar obras de desarrollo como escuelas, hospitales y carreteras, en las que participan miles de trabajadores y jóvenes.

«Todas estas obras se están haciendo bajo la amenaza que siempre están lanzando desde los Estados Unidos los que están arrinconados allá y están arrinconados en otros países, lanzando amenazas y pidiendo que venga ya la invasión contra Nicaragua.

Piensan que se puede estar lanzando este tipo de invasiones, cuando tenemos a un pueblo, como el pueblo de Cuba que tiene ya más de 60 años de ser amenazado con las invasiones, pero el pueblo de Cuba es de los pueblos que ya le perdieron miedo al miedo, desde hace mucho tiempo», subrayó.

Por otra parte, criticó la seguridad en Estados Unidos donde -dijo-los índices de criminalidad son elevados.

¿Qué seguridad puede haber, donde cualquier ciudadano, hasta un niño puede andar con un fusil? Esas leyes están legalizadas ahí y, ¿qué hacen esos niños, los adultos luego? Disparan en las escuelas, en las fiestas, en las celebraciones, andan matando”, señaló el mandatario.