Ultraderechista Roger Stone pide que Estados Unidos secuestre a Mel Zelaya y a su familia “como lo hizo con Maduro” (+ Video)

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El consultor de ultraderecha estadounidense Roger Stone pidió que el gobierno de Donald Trump secuestre al ex presidente hondureño Mel Zelaya y a toda su familia como lo hizo el pasado 3 de enero con el presidente de Venezuela y su esposa Cilia Flores luego de una incursión militar en Caracas.

“Fueron los familiares de Mel Zelaya quienes estuvieron involucrados en el narcotráfico, no el expresidente Juan Orlando Hernández”, escribió Stone en su cuenta de X.

“Dado que el gobierno de LIBRE canceló el tratado de extradición que Hernández impulsó, quizás Trump debería intervenir y capturar (seize en inglés) a Mel y su familia, tal como lo hicieron con Maduro”, añadió.

En una publicación difundida este viernes 1 de mayo en su sitio de internet, Stone hace una férrea defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), quien, según el consultor y lobista, terminó preso acusado de narcotráfico por un ardid de los demócratas para sabotear la política migratoria de la administración de Trump, toda vez que el centroamericano era uno de los principales impulsores de la política de Tercer País Seguro del mandatario republicano.

“Tras el ascenso del presidente Donald Trump, los demócratas perdieron el contacto con la realidad y decidieron que no se detendrían ante nada para frenarlo. Esto también se extendió a sus aliados en el extranjero. Cuando JOH se mostró dispuesto a colaborar con el presidente Trump en los mismos objetivos de paz, estabilidad, lucha contra el narcotráfico y fomento de la inversión que habían impulsado con la administración Obama, rápidamente se convirtió en objetivo del Estado profundo”, dice Stone en su escrito.

It’s Mel Zelaya in members of his family that were involved in narco trafficking not former president Juan Orlando Hernandez. Since the LIBRE government canceled the extradition treaty Hernandez put in place perhaps Trump should just go in and seize Mel and his family as they… — Roger Stone (@RogerJStoneJr) May 1, 2026

Stone es un consultor y lobista de ultraderecha que ha participado en diversas campañas de presidentes republicanos desde Ronald Reagan hasta Donald Trump.

Ha sido conocido por sus tácticas de “política sucia”. Su mayor escándalo fue la condena en 2019 por siete cargos, incluidos obstrucción, manipulación de testigos y por mentir al Congreso sobre sus contactos con WikiLeaks en 2016, resultando en una sentencia de 40 meses, posteriormente indultada por Trump.

También fue declarado culpable de mentir al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, obstrucción de justicia y manipulación de testigos en el marco de la llamada Trama Rusa de Trump.

Los audios filtrados en exclusiva a Canal Red y Hondurasgate revelan que el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos, con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

This is BULLSHIT !https://t.co/N1lNNau5AU — Roger Stone (@RogerJStoneJr) April 29, 2026

De acuerdo con Stone, los demócratas “construyeron” un caso contra Hernández basados en el falso testimonio de los capos de la droga a quienes JOH había encarcelado y cuando Trump perdió la presidencia, el mandatario demócrata Joe Biden fue tras el centroamericano.

“JOH se granjeó la ira de los demócratas, en particular, porque fue uno de los principales impulsores del acuerdo del “Tercer País Seguro”, ideado durante la primera administración Trump para mitigar la llegada masiva de inmigrantes indocumentados desde la frontera sur de Estados Unidos”, dice Stone.

“Los solicitantes de asilo fueron redirigidos a Honduras, Guatemala y El Salvador en lugar de ser enviados directamente a Estados Unidos, donde, según el plan, saturarían el sistema. Esta política fue muy eficaz para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero convirtió a JOH en un paria entre los demócratas, quienes deseaban desesperadamente crear una crisis fronteriza para culpar al presidente Trump”, explica el consultor.

Conforme al relato de Stone, todo cambió el año pasado cuando el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, “derrotó a sus dos competidores de extrema izquierda y recuperó el poder”.

“El presidente Donald Trump fue decisivo, al respaldar a Asfura a último momento y perdonar a JOH justo antes de las elecciones nacionales”, afirma Stone.

De acuerdo con el lobista, ahora, existe la oportunidad “de acabar definitivamente con los comunistas en Honduras, utilizando las mismas tácticas que la administración Biden, pero con un pretexto sólido e irrefutable”.

“La odiada dinastía Zelaya, responsable del régimen de terror de Xiomara Castro, ha sido grabada en video negociando sobornos relacionados con el narcotráfico para impulsar la carrera política de Xiomara Castro y su activismo en el Partido LIBRE”, dice el consultor.

“Es hora de extraditar a Estados Unidos a los miembros de la familia Zelaya, incluyendo al ex presidente Mel Zelaya, al ex secretario de Congreso Carlos Zelaya y al ex ministro de Defensa José Manuel Zelaya, así como a los dirigentes del Partido LIBRE, para que rindan cuentas ante la justicia”, agrega.

“La nueva administración hondureña debe eliminar a este líder corrupto mientras aún está vulnerable y antes de que pueda reorganizarse. Una vez que el comunismo sea erradicado de Honduras, la nación podrá convertirse en un aliado tan confiable como el gobierno de Estados Unidos, como el Salvador. Presidente Asfura: Le imploro que utilice los poderes de extradición para encarcelar a la familia Zelaya y que su legado sea asestar el golpe mortal al comunismo en su gran país”, concluye.

(Tomado de Red)