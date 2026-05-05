Cubanos en Chile condenan escalada de amenazas de Trump contra Cuba

“Observamos con profunda indignación cómo, desde los más altos centros del poder en Washington, se reavivan políticas agresivas que buscan doblegar la voluntad de un pueblo soberano mediante la coerción y la amenaza”, denunció la organización en un comunicado.

El texto repudia el paquete de sanciones unilaterales anunciado por Trump el 1 de mayo, que incluye a civiles, funcionarios y empresas de Cuba, así como también a gobiernos, entidades y organizaciones que realicen transacciones con representantes gubernamentales del país caribeño.

Estas medidas extraterritoriales constituyen un acto de guerra económica, diseñado para estrangular el desarrollo de la nación y utilizar el sufrimiento humano como instrumento de extorsión política para intentar quebrar nuestra resistencia, advierte la asociación.

Además de la decisión de arreciar aún más el bloqueo, Trump subió el tono de sus amenazas al declarar en Florida su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato” y de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91.44 metros) de las costas de Cuba.

La asociación de residentes en Chile recordó la convicción del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, quien advirtió que Cuba no es ni será jamás un apéndice de ningún imperio.

“A quienes acarician la ilusión de una conquista por la fuerza y el derrocamiento de nuestro proyecto de nación, les recordamos que el pueblo de Cuba sabrá defender su derecho a existir, a ser libre y a construir su propio futuro con la firmeza que exige la historia”, señala la organización.

Raíces Cubanas llama a la comunidad internacional a solidarizarse con su patria y exige el cese inmediato de las hostilidades, el respeto al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas y al sagrado principio de la libre determinación de los pueblos.