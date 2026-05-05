Filme español Leo & Lou inaugurará muestra de cine educativo en Cuba

Los infantes, adolescentes y jóvenes disfrutarán esta jornada de La Peña de Federico en el cine La Rampa, una de las sedes del evento, cuyo objetivo es promover en ellos la cultura audiovisual mediante un programa que incluye exhibición de películas y talleres, espacio este último donde los participantes adquieren herramientas para la gestión de futuros proyectos cinematográficos.

MICE se desarrolla en tres etapas, la primera contempló el visionado de las producciones realizadas por los jóvenes, en tanto la segunda, prevista del 5 al 8 de mayo, reserva la presentación de 20 películas de cineastas profesionales, cuya obra está enfocada en las jóvenes generaciones.

Estos materiales se podrán ver en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y en los cines Yara y La Rampa.

Según el maestro Josep Arbiol, presidente fundador de la MICE, hay una gran variedad de largometrajes, en representación de Cuba, México, España, Sudáfrica, Alemania, Colombia, Rusia y China.

En el programa destacan los filmes Doble Play (Cuba, 2026), Un disfraz para Nicolás (México, 2020), Bird Boy (Sudáfrica, 2025) y La pequeña bruja (Suiza-Alemania, 2018), entre muchos otros.

Alrededor de 100 propuestas de 21 países compiten este año, y el audiovisual ganador -elegido mediante votación de los estudiantes- se anunciará en la ceremonia de clausura del evento, el 9 de mayo en el Teatro Nacional.

La muestra es posible gracias a diversas instituciones, como el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, que asume la organización, la Biblioteca Nacional José Martí y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.

También los ministerios de Educación y Cultura de Cuba, y los Estudios de Animación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), a los cuales se les rinde homenaje este año.

En la ceremonia de clausura se premiarán los materiales realizados por niños y jóvenes que resulten ganadores en las diferentes secciones en competencia.

Mientras, la Compañía Lokimundo colocará el broche dorado a esta quinta edición de la cita, cuyo propósito fundamental es promover la cultura audiovisual en las infancias.