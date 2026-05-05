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Inauguran en Cuba evento literario Palabras Compartidas

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El evento literario Palabras Compartidas inició este lunes en Holguín con un panel dedicado a la novela Paradiso, de José Lezama Lima, como parte del festival Romerías de Mayo.

La cita comenzó oficialmente en la editorial Ediciones La Luz con la muestra artesanal «Poesía de cordel» y las palabras de la directiva Lorena Velázquez, responsable de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Holguín.

Bajo la premisa «Paradiso: Mapa de signos», el encuentro celebró los 60 años de la publicación de la obra cumbre de Lezama Lima, hito fundamental para la cultura de la isla.

En el salón «Abrirse las constelaciones», el panel «Ríos secretos bajo la tierra» profundizó en la cosmogonía de la novela, con la intervención de los investigadores Lino y Manuel García Verdecia.

El debate fue moderado por el periodista y crítico de arte cubano Erian Peña, quien condujo el análisis sobre el legado del autor cubano.

Simultáneamente, se exhibió la obra del promotor cultural Andrés Zaldívar, cuyas piezas dialogaron con los temas centrales de Paradiso.

Las Romerías continuarán durante toda la semana como un puente entre la herencia de los clásicos cubanos y las inquietudes de los nuevos creadores que convergen hoy en la llamada Ciudad de los Parques.

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