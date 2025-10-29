Melissa se intensifica nuevamente hasta convertirse en un huracán de categoría 4

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

Melissa ahora tiene vientos sostenidos de 215 km/h mientras se aproxima al sureste de Cuba. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informa que el cicón se está fortaleciendo nuevamente y podría tocar tierra en las próximas horas como un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso.

El centro se encuentra a unos 177 km al suroeste de Guantánamo, desplazándose hacia el noreste a 15 km/h. Se prevé que el ojo cruce por Chivirico, situado en la porción sur-occidental de la provincia de Santiago de Cuba durante la noche. Se pronostica su salida sea por el municipio Banes ubicado en la costa norte de la provincia de Holguín y avanzará sobre el sureste y centro de las Bahamas el miércoles.

Mientras tanto, Jamaica ha pasado de una advertencia de huracán a una advertencia de tormenta tropical, ya que las condiciones mejoran lentamente en la isla.

Melissa ya ha demostrado lo rápido que puede intensificarse sobre aguas cálidas, y ese mismo combustible la sigue potenciando. Incluso al avanzar tierra adentro, las inundaciones que ponen en peligro la vida y los vientos destructivos continuarán hasta bien entrada la mañana del miércoles en el este de Cuba.

Se espera que Melissa siga siendo un poderoso huracán cuando se mueva a través de Cuba, las Bahamas y cerca de las Bermudas. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 45 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 315 km. La presión central mínima estimada es de 950 mb (28.06 pulgadas).

Tomado del Centro Nacional de Huracanes

Visitas: 5