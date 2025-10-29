Aviso de ciclón tropical No.22: Melissa se aproxima a la costa sur de la región oriental

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos

El huracán Melissa se aproxima a la costa sur de la región oriental de Cuba. En las últimas horas, sus vientos máximos sostenidos han aumentado hasta 215 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 950 hectoPascal. Continúa siendo un huracán de gran intensidad, nuevamente con categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

A la medianoche, el centro del huracán Melissa se localizó por los radares cubanos en los 19.2 grados de latitud Norte y los 76.7 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 85 kilómetros al sur de Uvero, municipio Guamá y a 130 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve al nordeste con una velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa continúe moviéndose al nordeste, aumentando gradualmente su velocidad de traslación. Melissa seguirá aproximándose a la costa sur de las provincias de Granma y Santiago de Cuba esta madrugada, penetrando al territorio nacional por el municipio de Guamá, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba. Aunque este sistema experimentará fluctuaciones en su intensidad, se mantendrá como un huracán de gran intensidad a su paso por Cuba.

Las bandas externas de este huracán están afectando la región oriental de Cuba con chubascos y lluvias, las que han llegado a ser fuertes en algunas localidades, registrándose un acumulado de 61.0 milímetros en la estación meteorológica de Guaro, Holguín y 52.0 milímetros en Jesús Menéndez, Las Tunas. Estas precipitaciones se incrementarán gradualmente con la cercanía y el paso de Melissa, las que serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas, con acumulados en las próximas 24 horas entre 200 y 450 milímetros.

Los vientos en la mayor parte de la región oriental se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores. Se han reportado hasta el momento rachas de vientos de 138 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Gran Piedra, Santiago de Cuba, seguido de 108 kilómetros por hora en la estación meteorológica de cabo Cruz, provincia Granma, 69 kilómetros por hora en la ciudad de Guantánamo y 66 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Guaro, Holguín.

Los vientos huracanados comenzarán a sentirse en el sur de la región oriental desde la madrugada. Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 4,0 y 6,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las que se incrementarán a alturas de hasta 8 metros en la madrugada, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral. Se han tenido reportes de fuertes marejadas e inundaciones costeras en el municipio Guama en la provincia de Santiago de Cuba.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

Visitas: 2