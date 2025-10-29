Melissa es ahora un fuerte huracán categoría 3

Compartir en

A las 2:00 a.m. EDT (06:00 UTC), el centro del huracán Melissa se encontraba cerca de la latitud 19.7 N y la longitud 76.4 O. Melissa se desplaza hacia el noreste a aproximadamente 17 km/h (10 mph), y se espera que su movimiento hacia el noreste se acelere en los próximos días.

Según la trayectoria pronosticada, se prevé que el núcleo de Melissa cruce el oriente de Cuba durante esta mañana, avance por el sureste o centro de las Bahamas más tarde hoy, y se acerque a Bermuda el jueves por la noche.

Las rachas máximas sostenidas se estiman en 205 km/h (125 mph), con ráfagas superiores. Melissa se clasifica como un huracán categoría 3 en la escala de vientos de Saffir-Simpson y se espera que mantenga su intensidad al pasar por Cuba, las Bahamas y cerca de Bermuda.

Los vientos de fuerza huracanada se extienden hasta 45 km (30 millas) desde el centro, mientras que los vientos de tormenta tropical alcanzan hasta 315 km (195 millas). En Leeward Point Field, en la bahía de Guantánamo (base naval de Guantánamo), se registró recientemente un viento sostenido de 61 km/h (38 mph) con ráfagas de 111 km/h (69 mph).

La presión central mínima estimada, basada en mediciones del Air Force Hurricane Hunter, es de 952 mb (28.12 pulgadas).

