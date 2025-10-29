Santiago de Cuba: fuertes lluvias e inundaciones sin precedentes Compartir

Compartir en

La provincia Santiago de Cuba reporta hoy severas afectaciones por las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Melissa, que está próximo a impactar en la región oriental del país caribeño.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson, informó que se mantiene comunicación constante con radioaficionados para monitorear en tiempo real la evolución del ciclón, cuyo ojo se prevé ingrese por el municipio de Guamá.

Aunque el centro del huracán no ha cruzado la costa, ya se registran lluvias torrenciales, vientos sostenidos de gran intensidad y penetraciones del mar.

En la ciudad de Santiago de Cuba, el centro cultural Zona + sufrió una rotura total de su cristalería, mientras que varias calles permanecen inundadas debido a las intensas precipitaciones, previas al impacto directo.

Según Johnson, la situación es crítica en el poblado del Cobre, donde la crecida del río provocó deslizamientos de tierras y en la localidad Loma del Cimarrón 17 personas, entre ellas niños y adultos mayores, permanecen aislados en una vivienda.

Equipos de rescate trabajan para su evacuación inmediata, precisó.

En Palma Soriano, la presa Charco Mono se encuentra desbordada tras recibir más de 150 milímetros de lluvia en menos de una hora, lo que representa un riesgo hidrológico de alta complejidad.

“La prioridad es la vida de las personas”, subrayó Johnson, quien confirmó que las operaciones de rescate y salvamento continúan activas en toda la provincia.

