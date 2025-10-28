Melissa pierde algo de fuerza pero sigue siendo un violento huracán de categoría 5

Compartir en

La velocidad del viento del huracán Melissa ha disminuido mientras avanza más hacia el interior de Jamaica la tarde del martes. Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 2 p.m. Los vientos máximos del huracán son de 265 km/h, 32 km/h menos que hace solo una hora.

Los huracanes se alimentan del agua, por lo que cualquier interacción con tierra comienza a degradarlos. Pero Melissa es tan poderoso que esta disminución en la velocidad del viento no afecta significativamente su impacto.

Vientos destructivos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica están ocurriendo en Jamaica, advirtió el centro de huracanes.

Tomado de Centro Nacional de Huracanes

