Canciller de Cuba en ONU: Representante de EEUU miente

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, refutó hoy el discurso del representante permanente de Estados Unidos ante la ONU durante en el debate del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo.

Deseo presentar una cuestión de orden con arreglo a los artículos 71 y 68 del Reglamento, dijo el ministro de Relaciones Exteriores mientras Michael Waltz hablaba enta el plenario.

«El representante permanente de Estados Unidos no solo miente desviándose sustativamente del tema, sino que se expresa de manera grosera y prepotente contra su presidencia (en referencia a la presidenta de la Asamblea Genral Annalena Baerbock)», añadió al insistir que sus palabras van «contra la dignidad de esta asamblea y de los estados miembros».

Lo hace -subrayó- con una incultura, rudeza y grosería que no se admite en este magno y democrático recinto.

«Señor Waltz esta es la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un grupo de Signal ni es la Cámara de Representantes», concluyó.

En medio de un desfile de oradores en este primer día de debate, en el que países y grupos de países argumentaron acerca del impacto del bloqueo económico, comercial y fianciero a la isla, la resiliencia de su pueblo y el papel de la mayor de las antillas en la cooperación internacional, Waltz fue el punto discordante.

El canciller Bruno Rodríguez encabeza la delegación cubana que se encuentra en Nueva York para participar hasta mañana en la discusión y votación del proyecto de resolución de la Asamblea General que llama levantar el bloqueo de Estados Unidos.

“Defenderemos la #VerdadDeCuba y de la comunidad internacional, que el gobierno de EEUU pretende manipular y cambiar bajo presiones sin precedentes”, señaló Rodríguez la víspera en la red social X.

Su camarilla política corrupta teme quedar nuevamente aislada por la condena de la abrumadora mayoría de la ONU contra sus medidas de asfixia económica y de sufrimiento contra el pueblo cubano, advirtió el canciller, quien utilizó la etiqueta #TumbaElBloqueo.

Es la trigésimo tercera ocasión en que se debate una propuesta que argumenta la necesidad de terminar con este cerco unilateral, impuesto hace más de seis décadas por sucesivas administraciones demócratas y republicanas, sin distinción.

La comunidad internacional de forma inequívoca ha rechazado el bloqueo que, el pasado año, solo encontró el apoyo de dos países, Estados Unidos y su aliado Israel, frente a la abrumadora mayoría de otros 187 que se opusieron.

De acuerdo con datos oficiales, el bloqueo ha provocado daños y perjuicios por siete mil 556 millones de dólares en el último año, lo que supone un incremento del 49 por ciento respecto al período anterior.