Más de nueve mil 600 palestinos encarcelados en Israel

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Más de nueve mil 600 palestinos están encerrados en cárceles israelíes, incluidas 86 mujeres y unos 350 menores, denunciaron hoy tres ONG vinculadas al tema.

Del total, más de tres mil 500 son detenidos administrativos, alertaron en un comunicado conjunto la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, el Club de Prisioneros y la Fundación Addameer.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que esa polémica normativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.

Según las ONG, la lista de prisioneros incluye estudiantes, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, ingenieros, médicos, académicos y legisladores.

El texto destacó que mil 251 fueron considerados como “combatientes ilegales”, una figura usada por ese país para calificar a presuntos milicianos de la Franja de Gaza.

Alertó también sobre el aumento del número de reclusos enfermos en las cárceles de ese país debido a los maltratos y vejaciones, deficiente alimentación y atención médica.

Recientemente, la Comisión denunció las duras condiciones de vida de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes y la violencia sistemática contra ellos.

El organismo reveló que su equipo legal realizó una serie de visitas a centros penitenciarios, donde constató las difíciles condiciones en las que viven los presos y escuchó testimonios que confirman diarias violaciones, incluida la negligencia médica.

La institución criticó la privación de los derechos humanos más básicos, garantizados por las leyes internacionales, como la dilación deliberada en los tratamientos de salud.

Por su parte, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados también denunció que esos centros se convirtieron en campos de tortura para prisioneros palestinos, bajo una política oficial basada en el abuso físico y psicológico, el hambre y la negligencia médica.

En un reporte titulado “El infierno en la Tierra”, la ONG criticó la estrategia contra los reclusos palestinos. Destacó que al menos 84 de ellos murieron en cárceles y centros de detención israelíes desde el inicio de la agresión contra la Franja de Gaza, en octubre de 2023, hasta diciembre del pasado año.

La tortura se convirtió en una política sistemática y declarada, que incluye palizas brutales, descargas eléctricas, uso de perros, bombas de gas y de sonido, humillaciones deliberadas, suspensión en posiciones dolorosas, confinamiento solitario, desnudez forzada y agresiones sexuales, advirtió.

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