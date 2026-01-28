Martí vive en Cienfuegos (+Galería)

Compartir en

“Sembrar a Martí en el corazón de los cubanos es nuestro objetivo supremo”. Quien así se expresa es Nélida Durán, reconocida pedagoga perlasureña, quien por casi seis décadas se ha dedicado a la formación de maestros.

“Todo cuanto hagamos para que se conozca y profundice en la vida y obra de El Maestro resulta vital, mucho más en estos tiempos tan complejos que vivimos”, asegura quien se mantiene directamente vinculada al quehacer de la Sociedad Cultural José Martí y a la Unión de Historiadores en la provincia.

Junto a ella y otros profesores, jóvenes estudiantes de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández, reconocen cuánto les aporta la cercanía a la vida y obra martianas. “Participar en actividades como la visita al Faro Los Colorados, por ejemplo, para rememorar la primera deportación de Martí a España es un orgullo, el Héroe Nacional nos motiva a ser mejores, nos conmina a leer, a estudiar para luego poder enseñar”, manifiesta Andryo Luis Almedida Meneses, quien se forma como profesor de Matemáticas.

Dianelis Engroba García, se forma también como profesora de Matemáticas.

“Para mí la vida y obra de Martí es de mucha importancia en mi formación como maestra. Sobre todo, para profundizar en los valores que como profesores debemos tener y además inculcar en cada uno de los alumnos. Martí fue ejemplar y debemos conocerlo mucho más”.

Isabel Urquiza Pozo, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, define a Martí como una figura cimera del pensamiento político y humanista de América Latina y Cuba, cuya vigencia es plena. “Cada uno de nosotros, con pequeñas y grandes acciones, acciones concretas; todos unidos podemos conocer más, amar más y revitalizar más el pensamiento martiano.

“Martí fue un gran antimperialista, “viví en el monstruo y le conozco las entrañas”, dijo; es decir él sufrió en carne propio los horrores y rigores del capitalismo, de manera que es una guía preclara para la acción y para todos los cubanos”, concluye.

Con 37 años de intenso hacer, el Movimiento Juvenil Martiano cobra protagonismo cuando de mantener vivo el legado del autor intelectual del asalto al cuartel Moncada se trata; así lo hace saber, Pedro Rolando Gómez Rivero, su presidente en Cienfuegos. “Los diversos proyectos protagonizan disímiles acciones en centros de estudio y trabajo; además de encuentros de generaciones. Igualmente ya convocamos al Seminario juvenil de estudios martianos, eventos en los que la provincia habitualmente tiene resultados alentadores”.

José Martí Pérez, Héroe Nacional cubano, nunca estuvo físicamente en el territorio cienfueguero, mas en su obra alude a varios patriotas locales que tomaron parte en la contienda independentista. Su legado es guía para la acción y su vigencia es incuestionable.

