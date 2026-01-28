Pronostica Unión Eléctrica afectación de 1732 MW para horario de este miércoles

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1945 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2236 MWh, con 452 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1170 MW, la demanda 2259 MW, con 1084 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (en proceso de arranque), Unidades 5 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 537 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 158 MW y el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 30 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1398 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1702 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1732 MW en este horario.

(Tomado de la UNE)

