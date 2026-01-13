Mark Ruffalo y Billie Eilish no pueden callar

Compartir en

El tiroteo en el que un agente de inmigración mató a Renee Good en Minneapolis sigue hoy generando indignación en Estados Unidos, celebridades como el actor Mark Ruffalo y la cantante Billie Eilish dijeron que no podían callar.

Reconocido por su versatilidad y compromiso social, Ruffalo participó este domingo en la gala de premiaciones de la edición 83 de los Globos de Oro, celebrada en California, y en declaraciones ofrecidas a USA Today expresó su enojo con la situación que vive el país bajo la administración de Donald Trump.

El también productor dijo sentirse consternado por la muerte de Good, la mujer de 37 años y madre de tres hijos, baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado miércoles en medio de una redada migratoria.

En su honor, Ruffalo llevó una insignia sobre la solapa de su traje blanco en la que se podía leer ‘Be Good’. “Esto es por ella, es por las personas que en Estados Unidos están aterrorizadas y asustadas. Amo mi país y lo que estoy viendo no es Estados Unidos”, afirmó.

El actor descalificó a Trump. Es “el peor ser humano del mundo”, enfatizó; y añadió que “si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

Opinó que mienten sobre lo que ocurre. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente, subrayó. “Trump le dice al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad”, advirtió.

Ruffalo, nominado este año al Globo de Oro por su participación en la serie dramática policial Task, comentó que le encanta estas citas, pero que no podía quedarse callado ante los actuales acontecimientos.

“Quiero estar aquí para celebrar, y estoy aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro, pero esto ya no es normal”, apuntó para luego recalcar: “Así que no sé cómo podría quedarme callado”.

Al igual que él, las actrices Wanda Sykes, Natasha Lyonne y Jean Smart, entre otros, llevaban una insignia en tributo a Good.

Mientras Eilish, nueve veces ganadora del Grammy, usó su Instagram para condenar las operaciones represivas del ICE, agencia que definió como un «grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal» responsable de «destrozar familias, aterrorizar a ciudadanos y ahora asesinar a personas inocentes».

La cantante, que en 2024 respaldó la candidatura de la demócrata Kamala Harris, respondió indignada ante el asesinato a tiros de Good por el agente identificado como Jonathan Ross. En otra publicación en el propio Instagram, exigió la abolición total del ICE y denunció la muerte de al menos 32 personas bajo custodia de la agencia federal durante el último año.

Más de mil manifestaciones tuvieron lugar a lo largo y ancho de Estados Unidos el fin de semana para exigir el fin de la escalada de violencia por la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump después de la tragedia en Minneapolis (Minnesota).

