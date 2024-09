María Regla y su permanente diálogo con los electores

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 13 segundos

Con 24 años de experiencia como delegada de la circunscripción No. 10, María Regla Eguizábal Álvarez, presidenta del consejo popular (CP) Centro Histórico, demarcación por la cual inició el proceso de diálogo pueblo-gobierno en la provincia centro-sureña, pondera la complejidad del momento que vive el país y cuánto incide en la vida de los cubanos en general y cienfuegueros en particular;

mas ello no es óbice para establecer un intercambio franco con quienes la eligieron; por lo que, “estos momentos, de verdad, requieren de la unión completa entre la comunidad, las administraciones y nosotros como consejo popular”.

Sabiendo que queda muchísimo por hacer, María Regla comparte cuánto han materializado con el concurso de los vecinos en una barriada como Punta Cotica, considerada en situación de vulnerabilidad, pero que aún no está incluida en el programa de transformación.

“Por ejemplo, hemos logrado la eliminación de alrededor de seis micro vertederos, los cuales se han transformado en organopónicos, en mini- parques, se han hecho estatuas y la población trata de mantenerlo lo mejor posible. En el caso de los organopónicos es para venderles a precio módico a los ancianos de la demarcación, a las madres de más de tres hijos, algún caso vulnerable que tenga; pero el objeto social de esos organopónicos es donarle al sistema de atención a la familia y a la casa de abuelos nuestra que tenemos en el consejo popular. Realmente eso ha fluido muy bien y el pueblo se ha sentido contento”.

Mas existen dificultades que no han encontrado una solución definitiva y a las que no se le pierde “ni pie ni pisada” en pos de resolverlas. “El tema de las

obstrucciones nos golpea y aunque en la circunscripción No. 10 no existen situaciones negativas de abasto de agua, sí tenemos otras dos con unas diez cuadras, cuyos problemas de abasto de agua datan de más de 20 años; por lo que la situación es bien difícil y abogamos porque se haga un estudio en esa zona para buscar alguna solución.

“Respecto a Comunales, tenemos que seguir trabajando con la comunidad para evitar las indisciplinas y para que respeten y cumplan los horarios en que debe sacarse la basura, pues tenemos la fortaleza de que diariamente tenemos recogida de desechos sólidos que no la tienen otros consejos. En el caso de la vivienda, este CP ha sido priorizado en rehabilitaciones de cuarterías, en subsidios para vivienda y realmente por esa parte la población se siente atendida”.

Otras preocupaciones también ocupan a los electores del CP Centro Histórico y así las detalla su presidenta: “una es el sistema energético, no con el tema de apagones sino con el tema de que haya una equidad a la hora de quitar el fluido eléctrico en el circuito, lo que incide en el abasto de agua, y el tercer punto que preocupa a la población es el tema de la canasta básica, sobre todo lo concerniente al azúcar”.

Aun en medio de las dificultades, María Regla está segura de asumir el proceso de rendición de cuenta porque, “la idea es que la población interiorice que el delegado es el que gestiona la preocupación de la población, no le damos la solución; gestionamos y también intencionados en gran medida con las administraciones para que pueda resolver y buscamos alternativas con los objetivos económicos enclavados en nuestra demarcación.

“No es solo prepararse de cara al proceso; hay que caminar la demarcación, intercambiar con todos, incluso con los niños. Creo que lo principal en el proceso es que el delegado se haga sentir, que el delegado se haga respetar por su pueblo; creo que ese sería el objetivo principal de este proceso”.

Visitas: 2