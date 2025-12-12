Maduro: “Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’, es el petróleo que se lo quieren robar”

Compartir en

Este miércoles, Donald Trump anunció la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela y reveló que Washington pretende apoderarse del petróleo que transportaba el buque

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este jueves sobre la incautación de un petrolero por parte de EE.UU. en las costas venezolanas, afirmando que Washington utilizó el argumento de la supuesta lucha contra el narcotráfico como excusa para apoderarse del crudo de su país.

“Ayer se les cayó la máscara“, declaró Maduro. “No son manicomios, ‘fake news’. No, no es Tren de Aragua, ‘fake news’. No, no es narcotráfico, ‘fake news’. No. Es el petróleo, que se lo quieren robar, y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar”, afirmó. “La victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre. ‘Victory forever'”, expresó.

El mandatario señaló que las autoridades estadounidenses cometieron “un acto absolutamente criminal e ilegal“, cuando procedieron a un asalto miliar, secuestro y robo como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”.

El líder venezolano condenó la incautación del petrolero, afirmando que EE.UU. con este acto “ha inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe“. En este contexto, prometió que Venezuela tomará acciones legales diplomáticas contra Washington y recurrirá a otras medidas para asegurar todas sus naves, con el objetivo de garantizar el libre comercio del petróleo venezolano en todo el mundo.

El asalto del petrolero fue categóricamente repudiado por el Gobierno de Venezuela, que en un comunicado calificó lo sucedido como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, al tiempo que llamó a recordar que no se trata de un asunto inédito pues en 2024, Trump expresó abiertamente sus apetencias sobre el crudo venezolano “sin pagar ninguna contraprestación a cambio”.

“En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, denunció Caracas.

El Gobierno cubano y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se pronunciaron en línea semejante a lo expresado por las autoridades del país bolivariano. El canciller Bruno Rodríguez Parilla condenó en X el “vil acto de piratería y la incautación por fuerzas militares de ese país de un buque con petróleo venezolano, lo que contraviene las reglas del libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación del derecho internacional”.

Por su parte, el ALBA suscribió lo expresado por Rodríguez y destacó que “este hecho constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró que la posición de su administración no ha cambiado.

“México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos”, dijo esta jornada en su conferencia de prensa matutina.

Desde Rusia, el canciller Serguéi Lavrov refirió que estadounidenses “abordaron la cubierta del petrolero, acusándolo de transportar crudo cuya venta está prohibida“, a lo que sumó que de momento, hay poca información adicional al respecto. Al mismo tiempo, recordó que la petrolera estadounidense Chevron “opera en Venezuela y compra petróleo venezolano”.

Lavrov insistió en que se habría de esclarecer “qué volúmenes ilegales de este tipo de combustible, de este tipo de hidrocarburos, se encontraban en ese petrolero”.

“Espero que EE.UU., aunque se considere con derecho a llevar a cabo este tipo de acciones, por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional, explique sobre la base de qué hechos está tomando esas medidas“, remató el diplomático.

En adenda, el Kremlin reveló que el presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para expresarle su apoyo.

“Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo al curso del Gobierno de Nicolás Maduro, orientado a defender los intereses nacionales y la soberanía en condiciones de creciente presión externa”, comunicaron desde la instancia gubernamental rusa.

Desde la Casa Blanca, le restaron importancia al intercambio. “No creo que eso preocupe en absoluto al presidente, no”, aseveró Karoline Leavitt al ser preguntada por los medios sobre esta cuestión.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos.

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin presentar evidencias al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

