Condena Cuba ataque de EE. UU. a petrolero venezolano

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 45 segundos

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, condenó enérgicamente el asalto de un buque petrolero venezolano en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En la red social X, el jefe de Estado remarcó que esta acción constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra la nación suramericana.

#Cuba expresa su total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de #Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 1/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 11, 2025

Díaz-Canel expresó el total apoyo de la mayor de las Antillas a la reciente declaración del Gobierno venezolano que denuncia el asalto y defiende su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional.

El comunicado resalta que en estas circunstancias, han quedado al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela: “No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

Asimismo, anuncia que el Gobierno Bolivariano acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional.

Visitas: 0